¤­¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÆâÆç³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­3¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÉÍÊÕ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î20ÂåÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²­¹ç¤Ë¸þ¤«¤¦¶¯¤¤Î®¤ì¡ÖÎ¥´ßÎ®¡×¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃËÀ­
¡Ö²¼È¾¿È¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÊÆñ¤·¤¤¡Ë¡×

¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢½ä»ëÄú¤ä¸©¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¤Ø¥ê¤â½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤±¤µ¤«¤éÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÍ·±Ë¶è°è³°¤Î¾ì½ê¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£