¾èÍÑ¼Ö ¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¡¢½÷À2¿Í»àË´¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Äï»Ò¶þÄ®
¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìÉô¤ÎÄï»Ò¶þÄ®¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢ËÌ³¤Æ»Äï»Ò¶þÄ®¤Î¹ñÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤ß¤é¤ì¤ë4¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½õ¼êÀÊ¤Î50Âå¤Î½÷À¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Î20Âå¤Î½÷À¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Î10Âå¤ÎÃËÀ¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï¡ÖËà¼þ¸Ð¡×¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¶á¤¤¹ñÆ»¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼ÖÂ¦¤Ë°ì»þÄä»ß¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£