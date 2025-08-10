関西ジュニア・ＡｍＢｉｔｉｏｕｓが９日、全１２都市で開催する初の全国ホールツアー「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ ＬＩＶＥ ２０２５ 初めまして全国ツアー ＡｍＢｉｔｉｏｕｓをよろしくお願いシャス。」の東京公演を東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで行った。ツアーは３日に東京で開幕。１１月２３日の広島公演までの全４５公演で約８万４０００人を動員する予定となっている。

特別な世界観で魅了した。ライブはストーリー仕立てで「２０００年の時を経て現代に目を覚ましたＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」をテーマに展開。ＳｉｘＴＯＮＥＳの「アンセム」やＡぇ！ｇｒｏｕｐの「Ｃｏｌｏｒｆｕｌ Ｄａｙｓ」など多種多様な全２７曲で沸かせた。

圧巻のパフォーマンスだけでなく、トークでは和気あいあいと盛り上げた。ホテルの部屋割についての話題になると、大内リオン（２０）は相部屋の浦陸斗（２０）が集合時間の２時間前に必ずアラームをかけることを告白。「何が嫌って起こされる」とクレームを入れて笑わせた。

さらに「今相部屋じゃない人の中で誰を選ぶか」として、希望の相部屋相手をそれぞれが指さし合うと、真弓孟之（２０）は浦に指命される結果に。真弓は「やめよ！」と嘆き、再び会場の笑いを誘った。

終盤には今ツアーで初披露された新曲「耽美−ＴＡＮＢＩ−」でクールに魅了。真弓は「断言します！今日、日本で一番声出てました！」と笑顔をはじけさせ「これからもＡｍＢｉｔｉｏｕｓに一生ついてきてください！」と声を張り上げた。