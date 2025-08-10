韓国の音楽事務所「ＳＭエンタテインメント」に所属するアーティスト１６組６５人による音楽フェス「ＳＭＴＯＷＮ ＬＩＶＥ」の東京公演初日が９日、東京ドームで行われた。Ｋポップの新旧スターが集結し、事務所創立３０周年と日本での同フェス開催１５年目の節目に全５１曲を披露。４万７５００人と喜びを分かち合った。

日本デビュー２０周年をファンに感謝した東方神起のユンホ（３９）は「今まで見たことがない、名曲をリメイクすることは魅力的。コラボはみんなが楽しめる」。その言葉通り、チャンミン（３７）はアニメ「ラブライブ！」シリーズの楽曲で、今年ＴｉｋＴｏｋを席巻した「愛［ハート］スクリ〜ム！」を後輩たちと熱唱。今年デビューした８人組ガールズグループ「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ」は、大先輩の少女時代が２０１０年に大ヒットさせた代表曲「Ｇｅｅ」をカバーして盛り上げた。

４人組グローバルグループ・ａｅｓｐａ（エスパ）のＧＩＳＥＬＬＥ（ジゼル、２４）は「いっぱい楽しんでくださいね」と呼びかけ、ミュージックビデオ（ＭＶ）で２億回以上再生された人気曲「Ｓｕｐｅｒｎｏｖａ」などを歌唱。６人組ボーイズグループ「ＮＣＴ ＷＩＳＨ」は初のアリーナ公演を来年１月に開催することを発表し、大歓声がわき起こった。

開演前には、膝の骨壊死（こつえし）で本フェスを含めた夏場のコンサート出演を見送ったＢｏＡ（３８）の新曲「Ｇｏｏｄ ｆｏｒ Ｕ」のＭＶが限定公開。イベントは１０日も同所で行われ、来年１月３１日と２月１日に福岡公演（みずほＰａｙＰａｙドーム）を初開催することも発表された。（堀北 禎仁）