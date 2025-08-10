◆米大リーグ ドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。通算２１８勝のレジェンド右腕Ｍ・シャーザー投手（４１）からマルチ安打を放つなど、３安打の固め打ちを見せた。猛打賞は６月１５日の本拠地・ジャイアンツ戦以来４４試合ぶり、今季９度目となった。現役初となる３年連続４０本塁打は次戦以降に持ち越しとなったが、チームはカード頭を白星で飾った。

垂れ込める暗雲を一掃した。大谷がレジェンド右腕を攻略した。５回２死。カウント２―２からの５球目、低めスライダーを振り抜いた打球が右中間最深部で高く弾み、スタンドに飛び込んだ。通算２１８勝右腕シャーザーからマークしたエンタイトル二塁打。直前にスタートを切った一塁走者のパヘスが、一邪飛で帰塁が遅れて戻れず併殺になる悪い流れを変えると、続くベッツに２４戦ぶりの一発となる逆転２ランが飛び出した。

リベンジを果たした。シーズンでは２度目の対戦。前回はエンゼルス時代の２３年８月１４日（同１５日）、敵地・レンジャーズ戦で２三振を含む３打数無安打に封じられ、通算２１３勝目を献上した。だが、この日は初回の中前安打を含むマルチ安打を見舞った。シャーザーは５回の大谷、ベッツへの２球をターニングポイントに挙げ、「あの２球が試合を分けた。わずかなミスでもやられてしまうことを見せつけられた。悔しい。勝ちたかった」と完敗を認めた。７回にも跳び上がった一塁手のミットをはじく高いバウンドの安打を放ち、４４戦ぶり今季９度目の３安打固め打ち。２得点を記録し、リーグトップ独走の今季１０８得点となった。

最初の対戦は、球宴史上初めて投打二刀流で出場した２１年７月１３日（同１４日）のオールスターで実現した。「１番・ＤＨ」として初回先頭で迎えた１打席目に、「ずっと見ていた投手」と憧れだったレジェンド右腕と対戦。大谷は「なかなか（球種が）分かっていても打てない球が多かった。フォームも独特で距離が取りにくい感じだった」と二ゴロに抑えられた。当時は簡単に封じられた殿堂入り確実の右腕からの安打は、胸中に感じるものもあったはずだ。

快勝を飾ったチームは貯金１８で地区２位のパドレスとゲーム差を３に広げた。大谷は２戦連発とはならず、ジャッジ、スタントン（ともにヤンキース）もいまだに達成してない３年連続４０本塁打は、次戦以降に持ち越しとなったが、打率も約１か月ぶりに２割８分に復帰。「我慢強く打席を送れるかが大事。毎日同じことをやりながら感覚の違いを探る作業を一日一日、限られた時間の中で大事にしている」と語っていた二刀流。また一つ壁を越え、さらなる上昇気流に乗っていく。（竹内 夏紀）