長崎に原爆が投下されてから80年となる9日、歌手の福山雅治（56）が故郷の長崎市から平和の祈りを届けた。NHKの音楽特番「MUSIC GIFT」に市内から生出演。抽選で選ばれた5000人と、市内の山王神社に現存する「被爆クスノキ」を題材にした楽曲「クスノキ―500年の風に吹かれて―」を合唱した。福山はスポニチ本紙などの取材に、「長崎の人間として、命の大切さや平和を伝えていかなきゃいけない」と改めて覚悟を示した。

♪我が魂は この土に根差し 決して朽ちずに 決して倒れずに――。すり鉢状の客席が広がる長崎スタジアムシティ・ハピネスアリーナに福山と5000人の歌声が響き渡った。全員で命の大切さと平和を願い、福山は「音楽でつながることができました」と喜びに満ちた声を上げた。

「クスノキ」は2014年のアルバムに収録。生命の尊さやたくましさをクスノキの視点で描いたバラードだ。戦後80年の節目を迎えた今年、「多くの人が思いを乗せる歌になってほしい」と、新たに合唱隊やオーケストラを加えた新版を制作した。

福山にとって長崎での合唱は悲願だった。「大切な日に長崎で合唱したい」という思いが、NHK側の思いと一致して実現した。「8月9日に長崎で歌えるのは奇跡のようです」と笑みを浮かべた。

被爆者の平均年齢は86歳を超え、被爆者の減少と高齢化で語り手が減っている。父が被爆者で、被爆2世である福山は「長崎の人間として、ロックミュージシャンを志した自分として、平和について伝えることは使命」と考えて活動してきた。自身が世に出た後に感じたのは、「被爆」という言葉が世間に重く受け止められているということ。「当たり前に使っていた自分が、世の中にも当たり前だと伝えられるように、エンターテインメント、音楽を通じて発信したい」と思ってきた。

歌唱前には、市内で行われたサッカーJ2・長崎―札幌の平和祈念マッチの試合前セレモニーに登場。超満員のサポーターによる「クスノキ」の大合唱に聴き入った。この日は長崎の至る所で「クスノキ」が歌われた。福山が思いを込めた歌は、クスノキよりも長く、多くの人の心に根ざしていくことだろう。 （高原 俊太）

▽被爆クスノキ 長崎市の山王神社の境内入り口に力強くそびえる2本の大クス。境内から見て左側のクスノキは高さ21メートル、幹回り8メートル63、右側は高さ17メートル、幹回り6メートル58。1652年より前から根付いていたとされ樹齢は500年以上とされる。原爆の爆心地から800メートルにあり、熱線で焼かれ枯死寸前だった。この先70年は緑が茂ることはないと言われていたが、数カ月後に新芽が芽吹いた。その姿は復興と再生のシンボルとして市民を勇気づけてきた。