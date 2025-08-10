¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡ÖSMTOWN¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤Ë¼ÁÌä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/10¡ÛSM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤¬8·î9Æü¡¢10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£9Æü¤Î¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬ÆÍÇ¡½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥»¥¯¥·¡¼
º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢KANGTA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤«¤éYUNHO¡Ê¥æ¥ó¥Û¡Ë¡¢SUPER JUNIOR¤«¤éLEETEUK¡Ê¥¤¥È¥¥¥¯¡Ë¡Ä¤ÈÁ´13¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£°ÊÁ°¤è¤êÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬µ¼ÔÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤«¤é¥æ¥ó¥Û¤Ø¡Öº£Æü¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤«¤é¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤¬¹±Îã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÁÌä¡£¥æ¥ó¥Û¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥»¥¯¥·¡¼
¢¡¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡ÖSMTOWN¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à
º£²ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢KANGTA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤«¤éYUNHO¡Ê¥æ¥ó¥Û¡Ë¡¢SUPER JUNIOR¤«¤éLEETEUK¡Ê¥¤¥È¥¥¥¯¡Ë¡Ä¤ÈÁ´13¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£°ÊÁ°¤è¤êÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬µ¼ÔÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤«¤é¥æ¥ó¥Û¤Ø¡Öº£Æü¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìÊý¿Àµ¯¤«¤é¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Î¡È¤ª´ê¤¤¡É¤¬¹±Îã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼ÁÌä¡£¥æ¥ó¥Û¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û