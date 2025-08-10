長崎に原爆が投下されてから80年となる9日、歌手の福山雅治（56）が故郷の長崎市から平和の祈りを届けた。NHKの音楽特番「MUSIC GIFT」に市内から生出演。抽選で選ばれた5000人と、市内の山王神社に現存する「被爆クスノキ」を題材にした楽曲「クスノキ―500年の風に吹かれて―」を合唱した。

被爆クスノキがある山王神社には、サッカー観戦に訪れたJ2長崎や札幌のユニホームをまとったサポーターをはじめ、県外からの観光客の姿も多く見られた。神職の船本貴之さんは「ロシアのウクライナ侵攻など世界各国で紛争が起きていることもあって、10年前よりも訪れる方が増えた。多くの方が平和について考えていただけているのかなと思う」と話した。

平和祈念式典の中継が行われた市内の複合施設「出島メッセ長崎」には多くの外国人の姿もみられ、翻訳アプリを通して石破首相の言葉に耳を傾けていた。

▽被爆クスノキ 長崎市の山王神社の境内入り口に力強くそびえる2本の大クス。境内から見て左側のクスノキは高さ21メートル、幹回り8メートル63、右側は高さ17メートル、幹回り6メートル58。1652年より前から根付いていたとされ樹齢は500年以上とされる。原爆の爆心地から800メートルにあり、熱線で焼かれ枯死寸前だった。この先70年は緑が茂ることはないと言われていたが、数カ月後に新芽が芽吹いた。その姿は復興と再生のシンボルとして市民を勇気づけてきた。