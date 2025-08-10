´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢AmBitious¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ±¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡Ö²¿¤¬·ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×Áê»×Áê°¦¥Ú¥¢¤â¡ÚMC¤Þ¤È¤á¡¿½é¤á¤Þ¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ AmBitious¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¥·¥ã¥¹¡£¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/10¡Û´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦AmBitious¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¡Ë¤¬¡¢8·î3Æü¤«¤éÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¤Ç¡ÖAmBitious LIVE 2025 ½é¤á¤Þ¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ AmBitious¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¥·¥ã¥¹¡£¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï8·î9ÆüÃë¸ø±é¤ÎMC¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAmBitious¡¢²Ð²Ö»¶¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ÷ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2021Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿AmBitious¤Ï¡¢¿¿µÝÌÒÇ·¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¡¢²¬Í¤Íù¡¢»³Ãæ°ìµ±¡¢°æ¾å°ìÂÀ¡¢±ºÎ¦ÅÍ¡¢ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï8·î3Æü¤ËKanadevia Hall¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÀÅ²¬¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÀÐÀî¡¢Ê¼¸Ë¡¢Âçºå¡¢¹áÀî¡¢Ê¡²¬¡¢¹Åç¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£11·î23Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´45¸ø±é¼Â»Ü¤·¡¢¹ç·×¤ÇÌó84,000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
MC¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¸«ÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡ÖºÂ¤ì¤Í¡¼¤è¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¸å¡¢¿¿µÝ¤¬¡Öº£²ó¤Þ¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éô²°³ä¤ê¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±éÃæ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤ÎÉô²°³ä¤ê¤Ï¿¿µÝ¡õ»³Ãæ¡¢°æ¾å¡õ±Ê²¬¡¢ÂçÆâ¡õ±º¡¢²¬¤ÎÄêÈÖ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤½¤¦¡£¤³¤ÎÉô²°³ä¤ê¤ËÍ£°ìÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÆâ¡£Æ±¼¼¤Î±º¤Ï½¸¹ç»þ´Ö¤Î2»þ´ÖÁ°¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥µ¥Á¥¢¥ì¡×¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬·ù¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤ó¤¬·ù¤ä¡×¡Ö¿²ÉÔÂ¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¸ý¡¹¤Ë±º¤Î¥¢¥é¡¼¥à»ö¾ð¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¿¿µÝ¤Ï¡Öº£ÁêÉô²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤ÈÆ±Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ºÅö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Øº¹¤¹¤³¤È¤Ë¡£¿¿µÝ¤ÏÂçÆâ¡¢°æ¾å¤Ï»³Ãæ¡¢±Ê²¬¤Ï²¬¡¢±º¤Ï¿¿µÝ¡¢ÂçÆâ¤Ï»³Ãæ¡¢»³Ãæ¤Ï±Ê²¬¡¢²¬¤¬±Ê²¬¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ê²¬¡õ²¬¤ÏÁê»×Áê°¦¡¢¤½¤·¤Æ±º¡¢°æ¾å¤¬Ã¯¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢±º¤¬¡Ö²¬¤Á¤ã¤ó¤ÏµîÇ¯2½µ´Ö¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¥¤½¤¦¤ä¤«¤é°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤È¤³¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ìµ±¤Ï²¶¤âµ¤¸¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ä¤±¤É¡¢±º¤ÎÎ©¾ì¤Çº£¾ÃµîË¡¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë°æ¾å¤ÏMC¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·¤½¤¦¤À¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤â¸À¤ï¤Ê¤½¤¦¤Ê¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¿µÝ¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ê²¬¤À¤ÈÅú¤¨¤¿²¬¤Ï¡ÖÏ¡²¦¤Ã¤Æ¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²¶¤¬1¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢Ï¡²¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é²¶¤ÏÁ´Á³·ù¤Êµ¤¤»¤¨¤Ø¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¿¿µÝ¤È¤«¤Ï¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¡Ê¿¿µÝ¤Ï¡Ë²¶¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¡Ø¤Ê¤¢¤Ê¤¢¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢µÞ¤Ë¡Ø¥·¥§¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿¿µÝ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Øº¹¤·¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÅ²¬¤ÎÉô²°³ä¤ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÃåÂØ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¡È°ìÈ¯¥°¥Ã¤È¥Ñ¡¼¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿¿µÝ¡¦²¬¡¦±Ê²¬¤Î3¿Í¤È»³Ãæ¡¦°æ¾å¡¦±º¡¦ÂçÆâ¤Î4¿Í¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÃåÂØ¤¨¤Ë¡£»³Ãæ¡¢°æ¾å¡¢±º¡¢ÂçÆâ¤Î4¿Í¤ÏÉô²°³ä¤ê¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¡¢°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¸ý¤¬¡ËÆ¦ÉåÊÂ¤ß¤Ë½À¤é¤«¤¤¡×¡ÖÌë¿²¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡×¤ÈÆ±¼¼¤ËÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òË½Ïª¡£°æ¾å¤Ï¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢Ç®¤¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Öµ²±¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¿µÝ¡¢²¬¡¢±Ê²¬¤¬ÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÈ¯Å¸¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿¿µÝ¤¬¡Ö·è¤á¤è¤¦¤ä¡¢¤É¤³¹Ô¤¯¤«¡£¤Ç¡¢ÀäÂÐ¹Ô¤³¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²¬¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤¦¤Î¤¢¤«¤ó¤ï¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤ó¤ß¤ó¤Ê¡×¤È½Â¤ë¤â¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ò·è¤á¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£Í·±àÃÏ¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É¸õÊä¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢²¬¤¬¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¡Ö³¤³°¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©2¿Í¡×¤È¿¿µÝ¡¢±Ê²¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£¿¿µÝ¤Ï¡Ö2ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¥°¥¢¥à¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅ®¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÉâ¤ÎØ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ó¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Æ¡¢²¶¤¬¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¿¤±¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¡¢²¬¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿µÝ¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¸ý¤Ë¤µ¤»¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¿µÝ¤ÎÊì¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAmBitious¡¢²Ð²Ö»¶¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ÷ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡¡ÖAmBitious LIVE 2025 ½é¤á¤Þ¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ AmBitious¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¥·¥ã¥¹¡£¡×
