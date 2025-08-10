SMアーティスト13人が記者会見に豪華集結 東方神起ユンホ・aespaジゼル・RIIZEショウタロウら意気込み語る【全員コメント掲載】
【モデルプレス＝2025/08/10】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。9日の公演前に囲み取材が行われ、全13人のアーティストが代表して出席した。
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。今回の囲み取材には、KANGTA、東方神起からYUNHO（ユンホ）、SUPER JUNIORからLEETEUK（イトゥク）、SHINeeからMINHO（ミンホ）、EXOからSUHO（スホ）、Red VelvetからIRENE（アイリーン）、NCT 127、NCT DREAMからHAECHAN（ヘチャン）、NCT DREAMからJAEMIN（ジェミン）、WayVからTEN（テン）、aespaからGISELLE（ジゼル）、RIIZEからSHOTARO（ショウタロウ）、NCT WISHからSION（シオン）、Hearts2HeartsからJIWOO（ジウ）の13人が登場。
それぞれ一言ずつ同公演への意気込みを語っていき、お互いの言葉を褒め合ったりと長い歴史を持つ会社ならではの温かな会見に。イトゥクは、記者の写真を収めSUPER JUNIORのライブ「SUPER SHOW」に来るよう約束を取り付けるなど、終始賑やかな時間が流れた。
◆「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。今回の囲み取材には、KANGTA、東方神起からYUNHO（ユンホ）、SUPER JUNIORからLEETEUK（イトゥク）、SHINeeからMINHO（ミンホ）、EXOからSUHO（スホ）、Red VelvetからIRENE（アイリーン）、NCT 127、NCT DREAMからHAECHAN（ヘチャン）、NCT DREAMからJAEMIN（ジェミン）、WayVからTEN（テン）、aespaからGISELLE（ジゼル）、RIIZEからSHOTARO（ショウタロウ）、NCT WISHからSION（シオン）、Hearts2HeartsからJIWOO（ジウ）の13人が登場。
以下では、30周年を迎えたSM ENTERTAINMENTへの思いと同公演への意気込みについて話した各アーティストのコメントをすべてまとめる。
◆KANGTA
― 創立30周年の感想
30年の間、おじ所属事務所で多くの後輩と、そしてたくさんの記憶を、思い出を作ってきました。そしてさらに多くの成果をあげられたことについて、とても光栄に思っています。この30年間、sm、そして日本の、そしてk-popを守ってきた後輩の皆さんに対して、とても誇りを感じています。ですので、これからの活動にも期待していってください。今回の30周年というのは、これからのsmの新たな始まりだと思っています。さらにカテゴリーも広がると思いますし、さらに多くのアーティストも誕生してくるというふうに思いますので、これからの歩みにもたくさんの期待をお願いしたいと思います。
◆東方神起ユンホ
― 今回のSMTOWNの見どころ
（すべて日本語で）いや、やっぱりなんかセンターはなんか言う。
今年はさらに30周年だから、それで、なかなか今まで見たことない、なんかお互いのその名曲をリメイクするところはすごくなんか魅力的な部分だと思っているし、もう特にそれだけな気じゃなくて、本当にね、もうお互いのなんかコラボだったり、そういうのがすごくsmだけの、なんかみんなが楽しめる部分だと思っています。
はい。本当に、さっきもそうですけれども、みんなすごく頑張って準備してたんで、皆さん思いっきり楽しんでもらえると嬉しいと思います。
よろしくお願いいたします。
◆SUPER JUNIORイトゥク
― 今回のSMTOWNの見どころ
まずは、SUPER JUNIORの20周年をお祝いしてくださって、どうもありがとうございます。SUPER JUNIOR20歳、そしてsm30歳、そしてシンドンは40歳ということになります。
記者の皆さんも年上の方もいらっしゃるようなんですけれども、どうか健康に気を付けてください。そして、僕たちSMのアーティストの皆さんが日本に来るたびに多くの関心を寄せてくださって、本当に感謝していて、SMTOWNで期待されるステージなんですけれども、まずは僕たちSUPER JUNIORの12枚目のフルアルバムがリリースされました。本当に時間が長く経ちましたよね。そのアルバムのタイトル曲「Express Mode」を日本で初めて披露しますので、多くの期待を寄せていただけたら嬉しいです。そして、「SUPER SHOW」ツアーも予定されています。今回、smタウンでまずは味見ができるとすると、このSUPER JUNIORの20周年を飾る「SUPER SHOW」では、僕たちの20周年の歴史を見ることができる時間になると思います。この場に来てくださたこの記者の方全員来てほしいという風に思っています。僕がここで皆さんの姿をスマホに収めましたので、ぜひ公演を見に来ていただいて楽しんでほしいです。
◆SHINeeミンホ
― SMTOWNで印象に残っていること
まずは初めてsmタウンのステージに上がった時のことが今でも記憶に残っているんですけれども、その時の雰囲気というのが今でもどこでも記憶に残っています。そして、いつも日本でステージをするたびに温かい眼差しで見つめてくださっているファンの皆さんのことが忘れられません。今日のステージもとても楽しみです。
◆EXOスホ
― H.O.T.の楽曲をカバーすることについて
僕たちexoのメンバーたちが、子供の頃から尊敬していたH.O.T.先輩の曲をリメイクしてカバーできるというのは、本当に光栄なことだと思っています。今日、それをこの東京ドームのステージで、しかもSMTOWNの30周年で披露できて、メンバーとステージに立ててとても幸せですし、皆さんにとってそれがいいプレゼントになってもらえたら嬉しいです。そして、僕たちのメンバーのセフンが除隊まで約1ヶ月ぐらいになりました。今年初めての1月のSMTOWNの頃からこのお話をしているんですけれども、セフンのカムバックも近づいてきました。セフンが戻ってきたら、僕たちEXOの新しいアルバムを準備して、音楽とパフォーマンスを持ってまた日本に来たいと思っていますので、期待していてください。（日本語で）頑張ります！
◆NCT 127（NCT DREAM）ヘチャン
― SMTOWNでのパフォーマンスで意識していること
まず、このSMTOWNには僕たちのファンの皆さんも来てくださいましけれども、僕たちのことを初めて見てくださる方々もいらっしゃると思いますので、そのような方々に僕たちは楽しんでほしいというふうに思っていますので、初めて見ていただける方々に、そして僕たちの曲を知らない方々にも楽しんでいただけるようにするというのがとても大事だと考えています。なので、そんなふうに、メンバーとはまた、メンバー同士の息の合った姿、チームワークをお見せすることもとても大事だと思っていますので、そのことに気を使って大事にしているんです。今日もそのような姿をたくさんお見せしたいと思います。
◆NCT DREAMジェミン
― ステージに立つうえで一番大事にしていること
（日本語で）印象を始めビジュアルやダンスやいろんなことがありますけど、その中で僕が1番大事にしているのは、ファンの皆さんとの共感だと思います。僕1人でステージを楽しむだけじゃなくて、ファンの皆さんと一緒に雰囲気を感じながらパフォーマンスするのが、もっと僕にとっても、ファンの皆さんにとっても、もっといい思い出になると思うからです。
◆WayVテン
― ソロツアーを終えて、WayVでのツアーが始まった心境
（日本語で）いつも日本に来たら、日本のファンのみなさんが温かく応援してくれていつも期待しています。今日も頑張ります。WayVのステージを期待してください！
◆Red Velvetアイリーン
― SMTOWNで注目してほしい部分
代表曲「Red Flavor」をお見せしないわけにはいきませんよね。そして、「Red Flavor」だけではなくて、先輩の曲のカバーやこのステージもありますので、是非皆さんにたくさん期待していてほしいです。
◆aespaジゼル
― SMTOWNでのコラボ楽曲披露について
aespaの曲はもちろんで、他のSMアーティストのみなさんとのコラボステージもあるので期待してください。あと、SMTOWNという大きなステージで日本の皆さんと会えることができて本当に嬉しいです。みなさん今日はいっぱい楽しんでくださいね。
◆RIIZEショウタロウ
― RIIZEとして2回目のSMTOWNの心境
まず僕たち、昨年の9月のデビュー以降、こうした昨年のファンファンコンサートもそうですし、テレビ出演や、今年、今行っているアリナツアーもそうですけれども、ありがたいことに、ほんとにこうして日本でたくさん活動させていただくことがすごく嬉しいなという風に思います。いつも応援に来てくれるファンの方々も、すごく温かく応援してくださるので、すごくありがたく思っています。こうして先輩方々と同じステージに立つのはすごく光栄で、いつも家族のように接してくださる先輩方々なので、僕たちもすごく安心してステージができるのかなっていう風に思います。個人的には今日、チャンミン先輩とキュヒョン先輩と「愛◆スクリ〜ム！」（◆はハートマーク）の舞台もあるので、ぜひ期待してもらえたら嬉しいです。
◆NCT WISHシオン
― 今楽しみにしていること
（日本語で）今回のSMTOWN東京ドームではさらに素晴らしいパフォーマンスをお見せできるように準備してきました。日本各地のNCTzen（ファンネーム）の皆さんにお会いできる追加公演も発表されたので、本当に楽しみに待っててください。また韓国で新しいアルバムを発表する予定なので、8月12日先行配信する「Surf」もたくさん楽しんで待っててください。ありがとうございます。
◆Hearts2Heartsジウ
― 初の東京ドームのステージへの心境
（日本語で）緊張はすごくしてるんですけど、実は練習生の頃、aespa先輩のコンサートを見に東京ドームに初めて来たんですけど、その時本当にステージを見ながら後で絶対ドームに立ちたいなと夢をもっと強く心に誓った特別な日でした。で、今デビューしてこうやって先輩たちと一緒に舞台することができてほんとに光栄ですし、嬉しいです。これから日本でも活動できるようになると、日本にいるファンの皆さんともっと積極的に交流ができるので、なんかそういう部分がとても楽しみです。
