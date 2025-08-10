◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ第2日（2025年8月9日 北海道 札幌国際CC島松C（6642ヤード、パー72））

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。前週AIG全英女子オープンでメジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）は第1ラウンド、第2ラウンドとも70で回り、通算4アンダーの15位となった。首位とは5打差。第1ラウンド66で単独首位発進の森田遥（29＝フリー）が第2ラウンドを69で回り、9アンダーでトップを守った。

満足できるラウンドではなかった。山下は「もうちょっと伸ばしたかった。ショットが狙いたい方向に打てていないのでバーディーチャンスが少なかった」と残念そうだった。

“大当たり”の一日だった。8番パー4では第2打がピンを直撃。大きく跳ね返りバーディーは奪えなかったものの、正確無比の一打でどよめきを誘い「いいショットだったのでしようがない」と苦笑した。

11番パー4では第2打が木に当たり落下。第3打は前方の枝に触れてグリーンに届かず2球続けて木に当ててボギーを叩き「（第2打は）狙う方向をミスった。もう少し左を狙えば良かった」と悔やんだ。

それでも意地は見せた。12番パー5で第3打を30センチにピタリ。18番パー5では第3打を1・5メートルにつけてバーディー締め。メジャー覇者のプレーを見ようと駆けつけた大勢のファンの期待に応えた。

日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝の快挙達成にはビッグスコアが必要となったが、もちろん諦めていない。山下は「最終日は伸ばせるだけ伸ばしたい」と猛チャージを誓った。 （福永 稔彦）

【森田 3勝目王手】

森田がツアー3勝目に王手をかけた。第1ラウンドの最終18番でチップインバーディーを決めて気分良く第2ラウンドに突入。11番から3連続バーディーを記録するなどショットを武器にスコアを伸ばした。17年のこの大会でツアー初優勝を飾り、副賞の「明治製品10年分」を獲得しており相性の良さを自任する。「コースが味方してくれている。（副賞のお菓子は）食べ終わったので、そろそろ欲しい」と2度目の大会制覇と副賞ゲットをもくろんでいる。