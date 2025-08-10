長崎に原爆が投下されてから80年となる9日、歌手の福山雅治（56）が故郷の長崎市から平和の祈りを届けた。NHKの音楽特番「MUSIC GIFT」に市内から生出演。抽選で選ばれた5000人と、市内の山王神社に現存する「被爆クスノキ」を題材にした楽曲「クスノキ―500年の風に吹かれて―」を合唱した。

長崎市松山町にある平和公園で営まれた「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」では、爆心地に近い市立城山小と山里小の児童約100人が「クスノキ」を歌い、会場は温かい拍手に包まれた。被爆80年に合わせて同曲を合唱することについて、市の提案を福山が快諾した。式典での児童合唱は00年に始まり、両校が交互に担当している。

福山が同曲を発表したのは11年前の14年。歌唱したのは5、6年生。曲と同じ時期に生を受けた子供たちが歌う姿に福山は涙した。「曲と彼らの成長がシンクロして、なんかもう泣けましたね。感動しました」と遠くを見つめた。「生まれていない時の曲を歌ってもらえる。音楽が時を超えてつながっていくということを実感できました」と喜んだ。