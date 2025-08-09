「私は嫌な姑には絶対ならない」嫁に気を遣っていたのに → 息子「彼女が悩んでる」えっ、どうして？

筆者の知人A子は、若い頃姑に辛く当たられた経験から、自分の嫁に対しては優しく接する事を何よりも大切にしてきたそうです。今回はそんな思いやりが思わぬ誤解を生んでしまったA子のお話をご紹介します。

気を遣ってお互い笑顔。これが理想の関係だと思っていたけど……。

「嫌な思いをさせない」と言う気遣いはもちろん大切だけれど、それだけでは伝わらない気持ちをきちんと言葉にして素直に伝え合う。そうするとこんなにも関係は変わるのだと実感しました。

【体験者：50代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

ltnライター：Yumeko.N

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。