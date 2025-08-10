関西ジュニア内グループ「AmBitious」が9日都内で、初の全国ホールツアー「AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。」東京公演を行った。グループの武器のダンスを生かし、全27曲を披露。11月の千秋楽まで12都市、全45公演で約8万4000人を動員する。

開演前から「アンビ！」「アンビ！」と熱い声援が飛び交った。大歓声の中、永岡蓮王（19）が「これから日本を震わすアイドル、AmBitiousです！」と高らかに宣言。「パフォーマンス特化型アイドル」と自負するように、7人が豊かな引き出しを発揮。バラード曲では大内リオン（20）のピアノ伴奏に乗せ、岡佑吏（23）がコンテンポラリーダンスを妖艶に披露。Aぇ！groupの「Colorful Days」ではにぎやかに会場を駆け回り、新曲「耽美 −TANBI−」では一転し、情熱的なダンスでファンを魅了した。

平均年齢19・7歳。真弓孟之（20）の「前髪切りすぎてオンまゆみ！」など、全員が自己紹介ギャグを持つ関西発の7人組。今年で結成5年目。山中一輝（17）は「僕たち7人、皆さんに最高の景色見せられるように絶対目立ち続けます！」、真弓は「アンビ担がいれば夢はかなうんじゃないかなって思ってます。一生付いてきてください！」と叫んだ。関西ジュニアからは近年2組がデビュー。全国に「アンビ」の名を知らしめながら、先の夢を野心的に狙っていく。

◆AmBitious 21年10月結成。真弓孟之、岡佑吏、永岡蓮王、井上一太（19）、浦陸斗（20）、大内リオン、山中一輝の7人組。SUPER EIGHT大倉忠義がプロデュースしている。真弓はTBS系1月期日曜劇場「御上先生」や映画「恋に至る病」（10月公開）に出演、浦は読売テレビ「す・またん！」火曜レギュラー。ほか、テレビ朝日系「カクエキ！」やBSフジ「まいど！ジャーニィ〜」にも各メンバーが出演。