ナインティナイン、東京ドーム開催『SMTOWN LIVE』会見に乱入 東方神起・ユンホと“仲良しすぎる”掛け合い展開
お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）が9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演前フォト＆トークセッションに乱入した。
【写真】ナインティナインに”わがまま”を発動した東方神起・ユンホ
フォト＆トークセッションには、KANGTA（カンタ）、東方神起・YUNHO（ユンホ）、SUPER JUNIOR・LEETEUK（イトゥク）、SHINee・MINHO（ミンホ）、EXO・SUHO（スホ）、Red Velvet・IRENE（アイリーン）、NCT 127・HAECHAN（ヘチャン）、WayV・TEN（テン）、NCT DREAM・JAEMIN（ジェミン）、aespa・GISELLE（ジゼル）、RIIZE・SHOTARO（ショウタロウ）、NCT WISH・SION（シオン）、Hearts2Hearts・JIWOO（ジウ）が参加。『週刊ナインティナイン』（フジテレビ系）の記者として出席したナインティナインは、報道陣とともに並んでいた。
フォト＆トークセッション終盤、MCから“気になる人”としてナインティナインが声をかけられた。岡村は起立し、ユンホを指名したが、ユンホは「どこかで見覚えは…？」ととぼけ顔。その後も、「どこかで会ったことある方…？」ととぼけ続けるユンホに岡村は「韓国にロケも行ったから！漢江でラーメン食べました！」とふくれっ面だった。
東方神起は、番組内で岡村に“わがまま”を言い、“わがまま神起”と呼ばれるほどの親密ぶり。今回、ナインティナインが東京ドームを訪れたのは、番組内で東方神起が『SMTOWM LIVE』への来場をおねだりしていたから。岡村は夏休みだと断っていたが、東方神起の“わがまま”がかなう形となった。
そんな流れもあり、岡村は「きょうのわがままは何ジュセヨ？」と質問した。ユンホは「きょうは、何よりすごく夏フェスだから盛り上げてくださいね！それだけです！」とお願い。「ファンの方と一緒に盛り上げてくれるとうれしいです。何でもありだから、よろしくおねがいしますよ！」と念を押した。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
