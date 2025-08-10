『SMTOWN LIVE』SUPER JUNIOR・イトゥク、会見でもユーモアたっぷり ナイナイ＆報道陣を撮影
SUPER JUNIORが9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演。イトゥクが、メンバーを代表してフォト＆トークセッションに登場した。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
公演前に行われたフォト＆トークセッションでイトゥクは「SUPER JUNIORの20周年をお祝いしてくださってありがとうございます。SUPER JUNIORは20歳、SMは30歳、シンドンは40歳ということになります」とお決まりとなりつつあるフレーズを披露し、「記者の皆さんにも年上の方もいらっしゃると思いますが、どうか健康にお気をつけください」と気遣った。
そして「僕達たちSMのアーティストが日本に来る度に多くの関心を寄せてくださり、ありがとうございます」と同事務所を代表してあいさつ。「僕たちの12枚目のフルアルバムがリリースされました。本当に長い時間が経ちましたよね。そのアルバムのタイトル曲「Express Mode」を日本で初めて披露しますので、多くの期待を寄せていただければうれしいです」と公演への期待を高めた。
続けて「『SUPER SHOW 10』も予定されています。まずは『SMTOWN LIVE』で味見ができるとすると、『SUPER SHOW 10』では僕たちの20周年の歴史を見ることができる時間になると思います」とアピールした。「ここにいる記者の方、全員来てほしいと思います」と伝えながら、報道陣の写真を撮影。「スマホに収めましたので。SNSのストーリーにアップロードしてもいいですか？」と確認を取ってから投稿した。
その後も、フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』の一環として会見に乱入したお笑いコンビ・ナインティナインの写真も収めていたイトゥク。降壇する際には、スマートフォンを置き忘れるハプニングもあり、終始場を和ませていた。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
