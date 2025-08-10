『SMTOWN LIVE』NCT WISH、初のアリーナ公演発表 東京ドームで白銀の輝き放つ
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演した。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
公演前に行われたフォト＆トークセッションには、シオンが代表して出席。隣に座ったRIIZE・ショウタロウと度々顔を見合わせていたシオンは「『SMTOWN』東京ドームでは、すばらしいパフォーマンスをお見せできるように準備してきました。各地の皆さんに会える追加公演も発表します。8月12日に先行配信する『Surf』（3rdミニアルバム『COLOR』収録曲）も楽しみに待っていてください！」と伝えた。
ステージでは、白とシルバーを基調にした王子様スタイルの衣装に身を包んで登場。会場は一瞬で華やかなムードに包まれた。フレッシュで爽やかなパフォーマンスを繰り広げ、観客の視線を釘付けにした。
MCではリクが「NCT WISHのメロ男・リクです！」と自己紹介し、ひと際大きな歓声がドームを揺らした。続けて、メンバーたちは「今年も（東京ドーム開催の『SMTOWN LIVE』に）立てることができて光栄です」と笑顔で語り、その喜びを全身で表現していた。
さらに、11月8日から開始するホールツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH：Our WISH in JAPAN』の追加公演を発表。2026年1月3日、4日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、1月17日、18日に初の単独アリーナ公演として東京・代々木第一体育館で開催する。
メンバーはSION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成。SMエンターテインメントの練習生公開システム「SMROOKIES」出身のメンバーや、サバイバル番組『NCT Universe：LASTART』を経て選抜され、2023年10月8日にプレデビュー曲「Hands Up」を配信リリース。24年2月21日に開催された『SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE＠TOKYO』でステージデビュー、2月28日にデビューシングル「WISH」をリリースした。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
公演前に行われたフォト＆トークセッションには、シオンが代表して出席。隣に座ったRIIZE・ショウタロウと度々顔を見合わせていたシオンは「『SMTOWN』東京ドームでは、すばらしいパフォーマンスをお見せできるように準備してきました。各地の皆さんに会える追加公演も発表します。8月12日に先行配信する『Surf』（3rdミニアルバム『COLOR』収録曲）も楽しみに待っていてください！」と伝えた。
MCではリクが「NCT WISHのメロ男・リクです！」と自己紹介し、ひと際大きな歓声がドームを揺らした。続けて、メンバーたちは「今年も（東京ドーム開催の『SMTOWN LIVE』に）立てることができて光栄です」と笑顔で語り、その喜びを全身で表現していた。
さらに、11月8日から開始するホールツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH：Our WISH in JAPAN』の追加公演を発表。2026年1月3日、4日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、1月17日、18日に初の単独アリーナ公演として東京・代々木第一体育館で開催する。
メンバーはSION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成。SMエンターテインメントの練習生公開システム「SMROOKIES」出身のメンバーや、サバイバル番組『NCT Universe：LASTART』を経て選抜され、2023年10月8日にプレデビュー曲「Hands Up」を配信リリース。24年2月21日に開催された『SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE＠TOKYO』でステージデビュー、2月28日にデビューシングル「WISH」をリリースした。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。