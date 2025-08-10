SM ENTERTAINMENT創立30周年、日本公演15年目を記念した「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」を今月9日・10日、東京ドームで開催し、ライブ前に各グループの代表が会見を行いました。

【写真を見る】【SUPER JUNIOR・LEETEUK】「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」会見で“記者の皆さんSUPER JUNIORのツアーも観に来て。スマホに収めましたから”





会見にはKANGTA（カンタ）さん、東方神起のYUNHO（ユンホ）さん、SUPER JUNIORのLEETEUK（イトゥク）さん、SHINeeのMINHO（ミンホ）さん、EXOのSUHO（スホ）さん、Red VelvetのIRENE（アイリーン）さん、NCT 127のHAECHAN（ヘチャン）、NCT DREAMのJAEMIN（ジェミン）さん、WayVのTEN（テン）さん、aespaのGISELLE（ジセル）さん、RIIZEのSHOTARO（ショウタロウ）さん、NCT WISHのSION（シオン）さん、Hearts2HeartsのJIWOO（ジウ）さんらが登壇しました。

最年長のKANGTAさんは、“30年の間、同じ事務所で多くの後輩と多くの記憶と思い出を作ってきて、さらに多くの成果を挙げられたことをとても光栄に思っています”と、挨拶し、“この30年間、ＳＭそしてＫポップを守ってきた後輩の皆さんに対してすごく誇りを感じています”と、今後の活躍にも期待をしてほしいと呼びかけました。





東方神起のYUNHOさんは、“SMTOWNも30周年だから今まで見たことのないお互いの名曲のリメイクやコラボも魅力的なところで、みんなが楽しめるところだと思います”と、今回のライブの見どころについて語りました。









また、東方神起と並び20周年を迎えたSUPER JUNIORのLEETEUKさんは、“SUPER JUNIORは20歳、そしてSMは30歳、そしてShindong（シンドン・SUPER JUNIORのメンバー）は40歳ということになります”と、メンバーをイジって笑わせ、“記者の皆さんも年上の方がいらっしゃるようなので、どうか健康に気をつけてください”と、気遣いながら、“僕たちが日本に来るたび多くの関心を寄せてくれることに感謝しています”と、挨拶。









この日のライブではSUPER JUNIORがリリースした12枚目のフルアルバムのタイトル曲「Express Mode」も日本初披露。またライブツアーも控えるLEETEUKさんは、“20周年を飾る「SUPER SHOW 10」では僕たちの歴史を見ることが出来る時間になると思います。この場に来てくださった記者の皆さんには全員来てほしいと思っているので、僕はここで皆さんの姿をスマホに収めましたので、ぜひ公演に観に来て楽しんでほしいと思います。ちなみに皆さんストーリーズに挙げていいですか？”と、自身のスマホで撮影した映像のアップロード許可を取りながら会場を笑わせていました。



【担当：芸能情報ステーション】

