『SMTOWN LIVE』Hearts2Hearts、念願の東京ドームに笑顔「aespa先輩を見て『立ちたい』と心に誓った」 少女時代カバーも披露
8人組ガールズグループ・Hearts2Heartsが9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演。初の東京ドームに笑顔を見せた。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
2月にデビューしたHearts2Heartsからは、ジウが代表してフォト＆トークセッションに参加した。先輩に囲まれて「緊張はすごくしている」としつつ、「aespa先輩のコンサートを見に東京ドームに来ていたのですが、ステージを見て『立ちたいな』と心に誓った日でした」と今回のステージは念願だったと熱弁。「先輩たちと立つことができてうれしいですし、光栄です」と喜びをかみしめた。
ステージでは「The Chase」を披露。キレのあるダンスとそろったフォーメーションは、一瞬たりとも視線を外せない完成度だった。続く「Gee」（原曲：少女時代）では、フレッシュさあふれる笑顔と軽やかなステップで、客席を一気に多幸感あふれる空気で包み込んだ。メンバーそれぞれがカメラを意識したウィンクなどを繰り出し、ファンの心を確実に撃ち抜いた。息の合ったパフォーマンスに加え、一人ひとりの個性が光り、愛らしさ満点のステージとなった。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
