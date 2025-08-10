ÅìÊý¿Àµ¯¡¢NCT 127¡¢aespa¤é16ÁÈ65¿Í½¸·ë¡¡¡ØSMTOWN¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à½éÆü¸ø±é³«ºÅ
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦SM ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡Ù½éÆü¸ø±é¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£·×16ÁÈ65¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢4Ëü7500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSMTOWM LIVE¡Ù²ñ¸«¤ËÍðÆþ¡©µó¼ê¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
¡¡¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ø±é15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï23²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±éÄÌ»»36²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢KANGTA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢HYOYEON¡¢EXO¡¢SHINee¡¢ZHOUMI¡ÊSUPER JUNIOR-M¡Ë¡¢Red Velvet¡¢NCT 127¡¢NCT DREAM¡¢WayV¡¢aespa¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¡¢Hearts2Hearts¡¢XngHan&Xoul¤Î·×16ÁÈ65¿Í¤¬½Ð±é¡£Ìó4»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢·×51¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤ÏÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¡õ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢KANGTA¤¬¡Ö30Ç¯¤Î´Ö¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»öÌ³½ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö30¼þÇ¯¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡ØSMTOWN¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô33²ó¡¢Á´¹ñ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô92²ó¤È¤¤¤¦³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼«¿È¤Ç¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¡ÖRising Sun¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢SMTR25¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Hearts2Hearts¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖGee¡×¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢SEULGI¡ÊRed Velvet¡Ë¡ßSUNGCHAN¡ÊRIIZE¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBad Boy, Sad Girl¡×¡¢HYOYEON¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡ßYANGYANG¡ÊWayV¡Ë¡ßGISELLE¡Êaespa¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖDESSERT¡×¡¢CHUNGMIN¡ßKYUHYUN¡ßSHOTARO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡Ö°¦¢§¥¹¥¯¥ê¡Á¤à¡ª¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§AiScReam¡Ë¡¢Red Velvet¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖRun Devil Run¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢EXO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖÆ®»Ö,Git It Up!¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§H.O.T.¡Ë¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖPsycho¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§Red Velvet¡Ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ØSMTOWN LIVE in FUKUOKA¡Ù¤ò2026Ç¯1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSMTOWM LIVE¡Ù²ñ¸«¤ËÍðÆþ¡©µó¼ê¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
¡¡¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ø±é15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï23²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±éÄÌ»»36²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢KANGTA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢HYOYEON¡¢EXO¡¢SHINee¡¢ZHOUMI¡ÊSUPER JUNIOR-M¡Ë¡¢Red Velvet¡¢NCT 127¡¢NCT DREAM¡¢WayV¡¢aespa¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¡¢Hearts2Hearts¡¢XngHan&Xoul¤Î·×16ÁÈ65¿Í¤¬½Ð±é¡£Ìó4»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢·×51¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö30¼þÇ¯¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡ØSMTOWN¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô33²ó¡¢Á´¹ñ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô92²ó¤È¤¤¤¦³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼«¿È¤Ç¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¡ÖRising Sun¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢SMTR25¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Hearts2Hearts¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖGee¡×¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢SEULGI¡ÊRed Velvet¡Ë¡ßSUNGCHAN¡ÊRIIZE¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBad Boy, Sad Girl¡×¡¢HYOYEON¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡ßYANGYANG¡ÊWayV¡Ë¡ßGISELLE¡Êaespa¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖDESSERT¡×¡¢CHUNGMIN¡ßKYUHYUN¡ßSHOTARO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡Ö°¦¢§¥¹¥¯¥ê¡Á¤à¡ª¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§AiScReam¡Ë¡¢Red Velvet¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖRun Devil Run¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢EXO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖÆ®»Ö,Git It Up!¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§H.O.T.¡Ë¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖPsycho¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§Red Velvet¡Ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ØSMTOWN LIVE in FUKUOKA¡Ù¤ò2026Ç¯1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£