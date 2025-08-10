『SMTOWN LIVE』aespaジゼル、大歓声“スーパージゼルタイム”に照れ笑い 新曲をスポ「思っている以上に大きなヒント」
グローバルグループ・aespaが9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演した。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
公演前に行われたフォト＆トークセッションには、ジゼルが参加。「Whiplash」の”スーパージゼルタイム”を認知しているか問われると、「はい…」と照れ笑い。「aespaの曲はもちろん、ほかの皆さんとのコラボもするので、期待していてください。大きなステージで日本の皆さんに会うことができてうれしいです。いっぱいいっぱい楽しんでくださいね！」と期待を高めた。
ステージでは、立ち姿だけで会場を沸かせるカリスマぶりを発揮したaespa。「Whiplash」の”スーパージゼルタイム”に突入すると、ひときわ大きな歓声が客席から巻き起こり、その存在感がさらに際立った。
そして、ジゼルは「9月5日にカムバックをしま〜す！皆さんのためにスポ（スポイラー）してみようと思います」と、手をヒラヒラとさせるポーズを決めた。「思っている以上に大きなヒントなので、『Rich Man』を期待してください」と呼びかけた。
さらに、ジゼルはYANGYANG（WayV）、HYOYEON（少女時代）とともに「DESSERT」（原曲：HYOYEON）のスペシャルコラボステージに登場。中毒性の高いビートに合わせ、3人が織りなす華やかかつ個性的なパフォーマンスは、まさに“異色”の化学反応の生み出した。息の合った掛け合いに、会場の熱気は一気に最高潮へ。ラストまで歓声が鳴りやまない、夢のコラボレーションとなった。
『SMTOWN LIVE』は日本公演15年目となり、東京ドームでの開催は23回目（10日を含む）、日本公演通算36回目（10日を含む）。今回は、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、HYOYEON、EXO、SHINee、ZHOUMI（SUPER JUNIOR-M）、Red Velvet、NCT127、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが出演し、計16組65人が集結した。約4時間にわたって、計51曲を披露した。初日公演では、4万7500人の観客を熱狂させた。
