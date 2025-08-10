ÅìÊý¿Àµ¯¡¢aespa¡¢NCT WISH¤é¤ËÅìµþD4Ëü7500¿ÍÇ®¶¸¡¡SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÎ©30¼þÇ¯
ÅìÊý¿Àµ¯¡¢aespa¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅìÊý¿Àµ¯¡¢aespa¡¢RIIZE¡¢NCT¡¢¥«¥ó¥¿¤é16ÁÈ65¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢4Ëü7500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
»öÌ³½ê30¼þÇ¯¡¢¡ÖSMTOWN LIVE¡×³«»Ï¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÅìÊý¿Àµ¯¤¬²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤¿¡£2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢05Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖRising Sun¡×¤ò²Î¾§¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
´¿À¼¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢NCT WISH¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖWISH¡ÊJapanese Ver¡¥¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢RIIZE¤Ï¡ÖBoom Boom Bass¡×aespa¤â¡ÖWhiplash¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£SUPER JUNIOR¤Ï¡ÖSorry¡¤Sorry¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µì¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ä¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥æ¥ó¥Û¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö30¼þÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ß¤¤¤Î¥³¥é¥Ü¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡×¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡Ê37¡Ë¤¬SUPER JUNIOR¥¥å¥Ò¥ç¥ó¡Ê37¡ËRIIZE¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡Ê24¡Ë¤È¡Ö°¦¢£¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡×¤òÈäÏª¡£3¿Í¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤â¤¢¡¦¤Ê¡¦¤¿¡×¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤â5¿ÍÁÈ½÷À¥°¥ë¡¼¥×Red Velvet¤Î¡ÖPsycho¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó4»þ´ÖÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´51¶Ê¤òÈäÏª¡£30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤Ïº£Ç¯¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç20¼þÇ¯¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤·¤¿¡£¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀèÇÚ¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸åÇÚ¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅìÊý¿Àµ¯¤â¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤â¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î31Æü¤È2·î1Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¡£Ç®¶¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢30¼þÇ¯¤Îº×Åµ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯