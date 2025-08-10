¥½¥·¥¨¥À¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤È0-0¥É¥í¡¼¡Äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì
[8.9 ¿ÆÁ±»î¹ç ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 0-0 ¥½¥·¥¨¥À]
¡¡MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï9Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï4-2-3-1¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ90Ê¬´ÖÏ¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1½µ´Ö¸å¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡º£·î16Æü¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¥ß¥é¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Çº£µ¨Éüµ¢¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿MF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤¬Éé½ý·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀèÈ¯¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡GK¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤¬Ì³¤á¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¡¢DF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¡¢DF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¢DF¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMF¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¤ÈMF¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ËMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡£¥¦¥¤¥ó¥°¤Ïº¸¤ËFW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢±¦¤Ëµ×ÊÝ¡¢1¥È¥Ã¥×¤ÏFW¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Ïµ×ÊÝ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÃæ±û¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤ËDF¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥§¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£½ÄÆÍÇË¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢S¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇJ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¡£PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥»¡¼¥Ö¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿J¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµ×ÊÝ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤»¾ì¤ÏË¬¤ì¤º¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÏMF¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤ÎÆÍÇË¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤¿µ×ÊÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤º¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤Ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¸å¤Î¹¶·â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡B¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î¸òÂå¸å¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤âÌ³¤á¡¢ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
