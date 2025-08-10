気象台は、午前3時2分に、洪水警報を嘉麻市、川崎町に発表しました。

福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。福岡県では、10日朝まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



□洪水警報

10日朝にかけて警戒





■福岡市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方■直方市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■田川市□大雨警報・土砂災害・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■中間市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■宗像市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■古賀市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方■福津市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■宮若市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■嘉麻市□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■朝倉市□洪水警報10日朝にかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方□洪水警報10日朝にかけて警戒■芦屋町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■水巻町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■岡垣町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■遠賀町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■鞍手町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■添田町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方■川崎町□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒