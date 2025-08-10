Tシャツより“こっち”かも！【ユニクロ】40・50代が買いたい♡「サマーニット」

暑い日のトップスは、ついTシャツを選びがち……。そんな人におすすめしたいのが【ユニクロ】の「サマーニット」です。着心地が良さそうなうえにきちんと感を兼ね備えたデザインで、40・50代のコーデにぴったり！ 今回は、夏のスタイリングをちょっと格上げしたい人に取り入れてほしい、バリエーション豊かなサマーニットを紹介します。

程よいハリ感で美シルエットに決まる

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\2,990（税込）

「ほどよいハリ感があり、シルエットがきれいに出る編み地」（公式サイトより）で、立体的なシルエットを実現。さらっと着るだけで、モードな雰囲気での着こなしが叶いそうです。さらにこのニットの魅力は、洗濯機洗いができるという点。汗ばむ夏に頼れるセーターです。

体のラインにきれいになじむ立体ニット

【ユニクロ】「3Dメリノリブクルーネックセーター / 5分袖」\2,990（税込）

「一着を丸ごと編み上げることで縫い目がなく、どんな体型の方にもなじむ」（公式サイトより）というセーター。幅の広いリブ編みで、上半身を美しいラインに見せてくれそうです。ややフィット感があるので、ジャケットやキャミワンピなどのインナーにも好適。トップスに迷ったときにもおすすめです。

スポーティと上品のバランスが絶妙

【ユニクロ】「ポロセーター半袖」\1,990（税込・セール価格）

今季の一大トレンド、スポーツMIXを手軽に取り入れられるアイテムのひとつ、ポロシャツ。あまりにスポーティな雰囲気だと大人コーデには合わせにくい……という人にもおすすめなのが、こちらのポロセーターです。「なめらかな肌触りのコットンレーヨン素材」（公式サイトより）が、体になじんで上品な質感に。きれいめなスカートのハズしにもぴったりです。

ボタンの留め外しアレンジも楽しいポロカーデ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

上部だけにボタンが付いたポロシャツよりも、さらにきれいめな着こなしが叶いそうなカーディガンタイプのポロニット。ボタンをすべて留めれば1枚で存在感のあるトップスとして、ボタンを外せば気軽な羽織として、着こなしのアレンジも楽しめそうです。上の方だけを留めれば、Aラインのワンピースにもぴったりのシルエットに！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N