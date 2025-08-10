◆テニス ▽シンシナティ・オープン（９日、米オハイオ州シンシナティ）

女子シングルス２回戦が行われ、世界ランキング９４位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）が、２０２１年全仏準Ｖで、今年の全豪、ウィンブルドン８強の同３３位、ロシア出身のアナスタシア・パブリュチェンコワを６−１、４−６、６−４のフルセットで破った。

４度目のマッチポイント。心が折れ、力尽きた相手のショットが、わずかだけベースラインを割ると、伊藤が再び金星を挙げた。自称「へにょへにょテニス」が、２４日から始まる全米オープン（ニューヨーク）を前にして、前哨戦で世界を驚かす金星を連発だ。

第１セット、伊藤は、相変わらずフォアハンドで逆回転のスライスを基調に、緩い球を送り続けた。短い球をわざと出し、決めようとしてミスを誘発。伊藤はまんまとあり地獄にはめ、１ゲームしか失わなかった。

第２セットは相手のパワーが上回り落としたが、最終セットに入ると、一気に５−２とリード。２本のマッチポイントを逃したが、５−４リードから４本目のマッチポイントで、相手のミスを誘った。

伊藤は、先週のナショナルバンク・オープン（カナダ・モントリオール）２回戦でも、同９位で２０２４年全仏、ウィンブルドン準優勝のジャスミン・パオリーニ（イタリア）を破る金星を挙げていた。

棒立ちで、筋トレ嫌いのひょろっとした体型から、ペースのない球と、時折のカウンターで戸惑わせる。自身がつけたプレーの名前が「へにょへにょテニス」。じわじわと、わなに誘い込む真骨頂で、並み居る強豪のメンタルをへし折り続けている。