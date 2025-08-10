◇オランダ1部開幕戦 NECナイメヘン5ｰ0エクセルシオール（2025年8月9日 ナイメヘン）

オランダ1部NECナイメヘンの日本代表FW小川航基（27）が9日、シーズン開幕節である本拠エクセルシオール戦に先発出場。豪快なバイシクルシュートを含む2得点の活躍で5ー0の大勝発進に貢献。MF佐野航大（21）はフル出場と奮闘。FW塩貝健人（20）は体調不良によりベンチ外となった。

今夏ブラジルへの移籍話も報じられたFW小川は新シーズン開幕戦でMF佐野とそろって先発出場。すると1点リードで迎えた後半7分、豪快なバイシクルシュートを披露し追加点。かつて浦和でもプレーしていたMFリンセンからの浮き球に合わせゴールネットを揺らして満員のスタジアムを沸かせた。

さらに同14分にも追加点。今度は左からのクロスに頭で合わせ、この日2点目。その後、MFリンセンが追加点を決め4ー0とリードを広げると、小川は同32分にお役御免とばかりに途中交代。サポーターから大きな拍手を浴びながらベンチへと戻った。

昨季は負傷離脱もあった中で公式戦26試合9得点に終わった小川だが、3年目の今季は開幕から2得点。日本代表としても来年のW杯北中米大会に向け本大会メンバー入りが期待される大事なシーズンで最高のスタートを切った。