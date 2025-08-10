気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を萩市、防府市、下松市、周南市、阿武町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・萩市、防府市、下松市、周南市、阿武町に発表 10日02:32時点

西部、中部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。西部、北部では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□大雨警報

・土砂災害

10日夜遅くにかけて警戒

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報10日朝にかけて警戒■宇部市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■山口市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日未明■萩市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日未明■防府市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日未明■下松市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日未明■美祢市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■周南市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日未明■山陽小野田市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■阿武町□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日未明