【大雨警報】福岡県・添田町、川崎町に発表 10日02:32時点
気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を添田町、川崎町に発表しました。
福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■添田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明
■川崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日未明