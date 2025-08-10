TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を添田町、川崎町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・添田町、川崎町に発表 10日02:32時点

福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■添田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明

■川崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　10日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日未明