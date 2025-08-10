32歳日本代表アタッカーがベルギーの強豪ヘンクに完全移籍！悪夢の２部降格→４シーズンぶりに古巣に復帰
ベルギーリーグの強豪ヘンクは現地８月９日、フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスから、日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。契約期間は2028年６月までの３年間。
移籍市場に詳しいベルギーのサッシャ・タバリエリ記者の事前報道によれば、移籍金は300万ユーロ（約５億円）。
32歳の日本代表アタッカーは、19年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレー。４シーズンぶりの古巣復帰となる。
S・ランスでも主軸を担ってきたが、昨シーズンに悪夢の２部降格を経験し、ワールドカップの１年前というタイミングで移籍を決断した。
自身が初めて海外挑戦をしたクラブで、新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
