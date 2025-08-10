４シーズンぶりに古巣へ復帰した伊東。写真：永島裕基

写真拡大

　ベルギーリーグの強豪ヘンクは現地８月９日、フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスから、日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。契約期間は2028年６月までの３年間。

　移籍市場に詳しいベルギーのサッシャ・タバリエリ記者の事前報道によれば、移籍金は300万ユーロ（約５億円）。

　32歳の日本代表アタッカーは、19年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレー。４シーズンぶりの古巣復帰となる。
 
　S・ランスでも主軸を担ってきたが、昨シーズンに悪夢の２部降格を経験し、ワールドカップの１年前というタイミングで移籍を決断した。

　自身が初めて海外挑戦をしたクラブで、新たなスタートを切る。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介