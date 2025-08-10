「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地でのブルージェイズ戦に「１番・指名打者」で出場し５打数３安打、２得点をマーク。五回には右中間二塁打を放ち、ベッツの逆転２ランをお膳立てした。３安打したのは６月１５日以来、４４試合ぶり。今月は７試合全てで安打を放ち、そのうち４度が複数安打。打率を約１カ月ぶりに２割８分台に戻した。

逆転劇の始まりは大谷のバットからだった。１点を追う五回２死。カウント２−２と追い込まれながらも、低めの１４５キロスライダーを右中間に運び、二塁を陥れた。

同点の走者として得点圏に進み、好機を演出。次打者ベッツが地元ファンの声援に応え、左翼席へ逆転２ランをたたき込んだ。７月５日以来、実に２４戦ぶりとなる一発。チケット完売５万３８２５人は熱狂し、先に生還した大谷も満面の笑みで英雄をたたえた。

この日の相手先発はメジャー通算２１８勝＆サイ・ヤング賞３度のレジェンド右腕、シャーザーだった。２年前の初対決では２三振を含む３打席無安打。雪辱を期して臨んだ初回の打席で中前打を放って７試合連続安打。得点にはつながらなかったが、ベッツとの連打で打線を勢いづけ、五回の逆転につなげた。

七回には救援左腕から一前打をマークし、６月１５日のジャイアンツ戦以来、４４試合ぶりとなる３安打固め打ち。チャンスメークに徹し、２度目のホームを踏んだ。打率も約１カ月ぶりに２割８分台に戻った。

試合後のロバーツ監督はスランプに苦しみながら決勝点をたたき出したベッツをたたえた。「彼はチームに大きな活力をもたらし、ベンチ内にみなぎっている」。メジャー屈指の１、２番コンビ。ベッツの存在を際立たせたのが大谷だったことは間違いない。