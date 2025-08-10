◇ア・リーグ オリオールズ―2アスレチックス（2025年8月8日 ボルティモア）

オリオールズ・菅野が8日（日本時間9日）、日本新人投手史上10人目となるシーズン10勝に王手をかけた。前回6月8日に4失点したアスレチックス打線相手に7回5安打1失点。チーム最多9勝目を手にし「コマンド（制球）が最近機能しているので、その結果」と誇らしげだった。

新人王候補に“オールドルーキー”が貫禄を見せつけた。7月25日のアストロズ戦でメジャー新人記録の4本塁打を放った今季23本塁打のカーツと初回2死に対峙（たいじ）し、内角高め直球でのけ反らせた直後に内寄りのシンカーで見逃し三振。「（不調だった）球宴前は左打者のインサイドを攻めきれなかった」。3回2死一、三塁で再びカーツを迎え、変化球を四隅に散らし、今度はスイーパーで見逃し三振に仕留め「最近良くなってきたのがあれに全てが詰まっている」と自賛した。

2試合ぶりのクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で、ハイクオリティースタート（7回以上、自責点2以下）は10試合ぶり。「今は凄く自信を持って投げている」とトニー・マンソリーノ監督代行。左脇腹痛から7月末に復帰した正捕手ラッチマンも「本当にいい仕事をしてくれた」と称えた。

菅野はかつて勝ち星を気にしないとも述べたこともあったが「もちろんこだわりはないって言ったらウソになる」と正直な思いも吐露した。「それだけ責任イニングを投げられているという証拠で、チームが勝てているということ。（10勝は）通過点だけど、次も今日みたいなピッチングができると勝てると思う」と力強かった。（杉浦大介通信員）