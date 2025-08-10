◇インターリーグ ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年8月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、ブルージェイズ戦で3安打2得点し、ア・リーグ最高勝率チーム相手のカード先勝に貢献した。8月は1本塁打ながら全7戦で安打し、打率・444と好調。クレイトン・カーショー投手（37）とマックス・シャーザー投手（41）による投げ合いが注目された一戦で存在感を示し、カーショーのシャーザーに並ぶ現役2位タイの通算218勝目に花を添えた。

大谷が燃えない理由はなかった。花巻東（岩手）時代から憧れていたレジェンド同士の投げ合い。ともに3度のサイ・ヤング賞、3000奪三振以上。特にシャーザーはメジャー移籍前から対戦したい投手に挙げており、21年球宴で二ゴロに抑えられた後には「フォーム自体も独特でなかなか距離を取りにくい」と口にしていた。

3打数無安打に抑えられた23年8月14日以来、3度目の対決。今回は大谷が意地を見せた。初回はカーブを拾い中前打。3回は二ゴロだったが、効果的だったのは0―1の5回2死で放った右中間へのエンタイトル二塁打だ。直前にパヘスが走塁ミスで一邪飛に飛び出し併殺となり、反撃の機運がしぼみかけた中で快音を響かせ、続くベッツの逆転2ランを呼んだ。シャーザー降板後の7回にも一塁手のグラブをはじいて右前に運び、追加点のホームを踏んだ。

1試合3安打は6月15日のジャイアンツ戦以来、44試合ぶり。今月は1本塁打ながら27打数12安打、打率・444と好調だ。7戦全てで安打を放ち、うち4度がマルチ安打。打率を約1カ月ぶりに・280まで戻した。

ア・リーグ最高勝率・581の相手に白星。6回2失点のシャーザーに対し、カーショーは6回1失点。現役2位のシャーザーに並ぶ通算218勝目のカーショーは「今夜のシャーザーは素晴らしい投球だった。96マイル（約154キロ）の球を投げていた。年齢を感じさせない」と敬意を表し、「バーランダー（ジャイアンツ）やシャーザーと競い合ってきた道のりはとても楽しいものだったし、今夜も本当に楽しかった」と笑みを広げた。

試合後はシャーザーがドジャースベンチを訪れ、カーショーとユニホームを交換し、記念撮影する異例の光景があった。新人だった08年にも投げ合っており、後に3000奪三振を達成して再び投げ合うのは史上初めてだった。ともに将来の米野球殿堂入りが確実視される。エライアス社によると、新人時代に先発で投げ合ったコンビがともに殿堂入りすると、1890年デビューのサイ・ヤング（スパイダーズ）＆キッド・ニコルス（ビーンイーターズ）、同年のニコルス＆ジェシー・バーケット（ジャイアンツ）以来、1世紀以上もの時を経て3組目になるという。同じ時代に戦う大谷も、2人の歴史の一ページを紡いでいく。（奥田秀樹通信員）

▽過去の大谷VSシャーザー エンゼルス時代に投打二刀流で初出場した21年7月13日の球宴で初対戦し二ゴロ。レギュラーシーズン初対戦は同じくエ軍時代の23年8月14日で空振り三振、空振り三振、三飛だった。シャーザーは21年はナショナルズ、23年はレンジャーズ所属だった。

▽カーショーとシャーザーの先発投げ合い 通算5度目。08年9月7日、当時ともにルーキーで、20歳カーショーが4回3失点、ダイヤモンドバックスの24歳シャーザーが5回3失点でいずれも勝敗は付かず。次は18年4月20日、ナショナルズのシャーザーが6回1失点で勝利投手となり、カーショーは7回4失点で敗戦投手になった。21年4月11日も同じ所属で再戦し、6回無失点のカーショーが勝利投手、6回1失点のシャーザーが敗戦投手。ポストシーズンでは16年10月7日に同じ所属で地区シリーズ第1戦で投げ合い、カーショーが5回3失点で勝利投手、シャーザーが6回4失点で敗戦投手になった。

▼ブルージェイズ・シャーザー（6回2失点の好投も2敗目）これは戦いになると分かっていた。カーショー相手にはほとんど点は取れないと分かっていた。だから一球一球を完璧に投げる必要があった。