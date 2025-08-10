±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¤¬Ìµ»öÃÏµå¤Ëµ¢´Ô ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë5¤«·î´ÖÂÚºß
5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¤¬Ìµ»ö¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤«¤éISS=¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏISS¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢SNS¤Ë¡ÖÄ¹´üÂÚºßÃæ¡¢±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤è¤½17»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÌµ»ö¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏISS¤Ë5¤«·î´ÖÂÚºß¤·Á¥Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2Æü¤ËÅþÃå¤·¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤Ë°ú·Ñ¤®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£