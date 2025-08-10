世界の名手が集い４チーム１２騎手で争われるドバイデューティフリー シャーガーカップ（英国・アスコット競馬場）が現地時間９日（日本時間同日深夜）行われ、日本から参戦した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝、岩田望来騎手＝栗東・フリー＝のアジア選抜が総合優勝を果たした。

坂井騎手は６レース中５度の騎乗で２、１０、１、８、９着。４Ｒのシャーガーカップ・スプリント（芝１２００メートル）ではプリンスオブインディアに騎乗し、内から鋭く抜け出してＶ。武豊騎手（０７年１勝、０８年２勝、１１年１勝）、横山和生騎手（２３年１勝）に続く日本人騎手３人目の勝利を飾った。

馬上インタビューでは日の丸の旗をまとい、「馬がとても強かったです。私のアスコットでの最初の勝利。とてもハッピーです」とコメントし、テレビカメラに対してもサムアップポーズ。その後、馬から降りてからのインタビューでも「私のアスコット、英国での最初の勝利。夢が叶いました」。インタビュアーの「あなたはサウジカップのウイナー。そのときの喜びよりも大きいですか？」の質問には「セイム、セイム（同じくらい）。アイラブアスコット」と笑顔で答えた。

岩田望来騎手は４、６、８、４、２着。最終６Ｒのシャーガーカップ・マイル（芝１５９０メートル）でセルリアンベイを２着に導いて、アジア選抜は６８ポイントに。最後に１０ポイントを獲得したことで欧州選抜（６７ポイント）を１ポイント差で上回った。２Ｒのシャーガーカップ・ステイヤーズ（芝３２００メートル）でファイアブレードを勝利に導いたキャプテンのスラジ・ナレドゥ騎手＝インド＝と３人で栄光の表彰台に立ち、シャンパンファイトも行い、喜びを分かち合った。

シルバーサドル賞（最多ポイント獲得騎手）は３２ポイントを獲得した世界選抜チームのヒュー・ボウマン騎手（豪州）が２度目の受賞。２５ポイントの坂井騎手は３位タイだった。

◆シャーガーＣ 英愛選抜、世界選抜、欧州選抜、今年から設けられたアジア選抜の４チーム（各３人）対抗で６レースの合計ポイントを競う。１着１５ポイント（以下Ｐ）、２着１０Ｐ、３着７Ｐ、４着５Ｐ、５着３Ｐ。日本人は最多８度出場の武豊をはじめ、これまで１４人が出場している。