２日に行われたプロボクシングの後楽園ホール興行の日本ライト級挑戦者決定戦の試合後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受けていた浦川大将さん（帝拳）が９日午後１０時３１分に死去した。２８歳だった。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が発表した。

日本ライト級４位の浦川さんは、日本ライト級挑戦者決定戦で同級５位・斎藤陽二（２９）＝角海老宝石＝と対戦し、８回ＴＫＯ負け。７回終了までジャッジ３者が１〜３ポイント差のリードと採点するなど優勢に試合を進めていたが、最終８回に連打を浴びてダウンを喫しＴＫＯ負けとなった。試合後は担架で運ばれ、都内の病院に救急搬送されていた。

同じ２日の後楽園ホール興行で、東洋太平洋タイトルマッチ後に救急搬送され急性硬膜下血腫で緊急手術を受けた神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）は、８日午後１０時５９分に死去した。２８歳だった。

浦川さんは１９９７年３月７日、東京・葛飾区生まれ。２０１８年３月にプロデビュー。２度目の挑戦となった２０年度の新人王トーナメントで、全日本ライト級新人王を獲得した。２３年１１月の日本同級挑戦者決定戦で三代大訓（横浜光）に判定負けを喫したが、２４年４月に神足茂利（Ｍ・Ｔ）に６回ＴＫＯ勝ちして再起。同年１０月の日本同級挑戦者決定戦で村上雄大（角海老宝石）に判定負けした。戦績は１０勝（７ＫＯ）４敗。