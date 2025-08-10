【今日の献立】2025年8月10日(日)「とろろ麺つゆで！ざるそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろろ麺つゆで！ざるそば」 「豚しゃぶのオクラソースがけ」 「枝豆とたくあんの混ぜご飯」 の全3品。
家庭で手軽に作るおそばをメインに、副菜の冷しゃぶをざるそばと一緒にぶっかけ風にしてもおすすめの献立です。
【主食】とろろ麺つゆで！ざるそば
シンプルなざるそばを長芋とウズラの卵のつけダレでいただきます。ツルツル食べられるので暑い夏にぴったり！
調理時間：20分
カロリー：455Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜つけダレ＞
長芋 5cm
麺つゆ (2倍濃縮)70ml
水 60ml
ウズラの卵 2個
刻みのり 適量 ネギ (刻み)大さじ2
練りワサビ 適量
2. (1)の上に刻みのりをのせ、刻みネギ、練りワサビを添える。
【主菜】豚しゃぶのオクラソースがけ
サッパリとしたオクラのソースをまとった豚しゃぶ。火の通りやすい食材の組み合わせであっという間に出来上がり。
調理時間：15分
カロリー：325Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
酒 大さじ1
オクラ 4本 塩 小さじ1
＜調味料＞
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
しょうゆ 小さじ2
塩 少々
ゴマ油 小さじ2
プチトマト 6個
2. オクラはガクの周りをむき、塩で表面をこすってせん毛を取り、熱湯でゆでる。粗めのみじん切りにする。
3. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせオクラを加えて混ぜ、(1)の器にかけ、プチトマトを添える。
【主食】枝豆とたくあんの混ぜご飯
ご飯にほんのり味をつけて具材を混ぜ合わせます。枝豆の甘みとたくあんの塩味が良く合う混ぜご飯です。
調理時間：1時間
カロリー：341Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
枝豆 150g
塩 小さじ2
たくあん 2cm
昆布茶 小さじ1/2
酒 大さじ1
塩 少々
黒ゴマ 少々
枝豆は塩を入れた熱湯でゆでてザルに上げ、粗熱が取れたらサヤから枝豆を出す。たくあんはみじん切りにする。
2. 炊き上がったら枝豆、たくあんを加えて10分蒸らし、全体に混ぜて茶碗によそい、黒ゴマを振る。
