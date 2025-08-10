【2025年8月10日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
●
今日は2025年8月10日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。
恋愛運：☆☆☆☆☆人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。
金運：☆☆☆☆☆今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。
仕事運：☆☆☆☆☆｢信じていいのかな…｣｢慎重にいったほうがいい｣などと思ったときも、｢きっと大丈夫！｣とポジティブな方向に考えてOK！それができると、想像以上に仕事がうまくいったり、これまで以上に実力を認められたりする運気です！
健康運：☆生活を見直すことで健康運が大きくアップします。特に食生活を見つめなおすと良いでしょう。普段ダメだとわかっているのにしてしまうことを改善することで、きちんとしたリズムで毎日を過ごせるでしょう。
ラッキーアイテム：手帳
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆☆周りの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、優しい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。
金運：☆☆☆☆買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。
仕事運：☆☆☆話し合いなどで、仕切り役を求められるかも。リーダーとして抜擢される可能性も。いずれにしても、上に立って活躍できる仕事運です！自分のことはさておき、関わる人たちの立場や気持ちを考えることが、活躍をより大きくするポイント。
健康運：☆☆☆☆今日は自己流ダイエットなどの冒険は厳禁。調子がよいのでついつい「もっとできるだろう」「こうしたら良いだろう」と思ってしまうでしょう。過激なダイエットになり、体調を崩す元になるので注意しましょう。
ラッキーアイテム：トラベラーズノート
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
恋愛運：☆☆☆あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
金運：☆☆☆☆☆手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
仕事運：☆☆☆何をどんな言葉で伝えるのが一番効果的なのか。誰がどんな状況に置かれているのか。そういうことを細やかに考えてから、｢この方法でいく｣と堂々と振る舞うといい日！あなたの実力がキラリと光り、すばらしい発展を感じられそうです。
健康運：☆☆☆☆気力が充実する1日。今日は計画的に仕事や家事をしてはいかがでしょうか？普段できない大変なことも、自分のペースでこなすことができそうです。また、体調が良ければ運動を始めてみるといいでしょう。今日から始めれば長続きします。
ラッキーアイテム：カトラリー
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。
恋愛運：☆☆☆☆☆相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！
金運：☆☆☆☆☆今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。
仕事運：☆☆☆☆☆どんな状況なのか、何を優先するべきなのか、瞬時に鋭く判断できる仕事運です。感じたことや提案したいこと、指示などはストレートに言ってOK。遠回しよりも好印象です。言葉に笑顔を添えるのが、運気を最大限に生かすコツ！
健康運：☆ダイエットに成功した人と知り合うなど、不思議な体験がありそう。しかし、今日のあなたの体調は万全ではありません。同じダイエットをすぐに始めることは体が追いつかず、挫折をしてしまいそうです。無理せずマイペースで始めましょう。
ラッキーアイテム：スマホグッズ
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。
恋愛運：☆☆☆今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。
金運：☆☆☆☆抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。
仕事運：☆☆☆☆どんなピンチが襲ってきても、それをチャンスに変えることができる仕事運の日です。いかなる状況でも、弱気にならないことが何よりも大切。｢こうなったらどうしよう…｣ではなく、｢こうできるはず｣という強気な発想をしてみて。
健康運：☆☆☆☆ダイエットに挑戦するなら今日。普段は諦めてしまうような少しハードルの高いダイエットでも、今日のあなたなら強気で始められます。精神的にも充実していますから、計画的にしっかりダイエットできるでしょう。
ラッキーアイテム：アンティークトイ
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆何気ない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。
金運：☆☆もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。
仕事運：☆｢これは本当だろうか？｣｢何がベストか？｣と引っかかることもありそうな日。そこでとことん考え抜くことで、仕事の能力を一気に高めることができる運気です。結果を出すことにこだわらず、じっくりと丁寧に仕事と向き合ってみて。
健康運：☆☆☆☆☆勢いに任せて通販番組などで健康グッズなどを衝動買いしてしまいそうです。しかし、今日は投資したものは残念ながら無駄に終わってしまいそうです。その溢れるやる気は別の事に回したほうが良いでしょう。
ラッキーアイテム：ブックカバー
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友達と気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。
金運：☆☆☆☆今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。
仕事運：☆☆☆☆ひとりでは迷ってしまうことも、仲間が一緒にいてくれると自信を持って即決できる運気。さらに、即行動に移すことで、仕事がスムーズに進むでしょう。自分だけで取り組んでいる仕事については、遠慮せずに相談してみると〇。
健康運：☆☆☆今日のあなたは集中力が続かず、よそ見ばかりしてしまいそう。体に疲れが溜まり始めていることが原因です。しかし、集中をすればとてもよく頭が働き、様々なアイデアを思いつくでしょう。今日は自分の好きなことをして1日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：ぬいぐるみ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、嬉しい出来事を引き寄せたりできそうです。
恋愛運：☆☆☆ふたりのことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。
金運：☆☆現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語り合うのも〇。
仕事運：☆☆☆☆☆仲間の気持ちを汲み取ったり代弁したりすると、とても喜んでもらえる仕事運。あなたへの信頼がグンと深まるでしょう。今日は、仕事そのものを早く進めることよりも、人とのコミュニケーションを優先してOKです。
健康運：☆外出は最小限に留めるようにしてください。今日のあなたは体力が落ちており、疲れが溜まりやすくなっています。自宅で過ごすときは、バスタイムを長く取るなどあなたが安らげる時間を長めに取ることで普段の疲れを解消させましょう。
ラッキーアイテム：はがき
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、嬉しい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、誰かの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。
恋愛運：☆☆今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取り合うことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。
金運：☆☆勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいて良い判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。
仕事運：☆｢あまり頼りすぎないでほしいな｣と感じている人に対しては、今日、何かお願いをされたら、ハッキリ断ってOK！明確な態度を示すことで、あなたにとって本当に大切な人間関係をしっかりと守ることができる仕事運の日です。
健康運：☆☆☆スタミナが持たず、急にやる気がなくなってしまうことがありそうです。今日はあまり体を酷使せず、普段以上の激しい運動は避けるようにしてください。頭はスッキリとしているので、旅行の計画など考えるだけで楽しいことをすると良いでしょう。
ラッキーアイテム：アロマオイル
ラッキーカラー：パープル
<10位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆食べるものにも特にこだわらず、何があっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。
恋愛運：☆「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。
金運：☆☆使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。
仕事運：☆☆重要な仕事については、ひとりで集中する時間を作るといい運気。頭が冴えて、ハイスピードで進みそうです。それ以外の仕事は、仲間と一緒に和気あいあいと進めるつもりでいると、1日の充実感がグンと深まるでしょう。
健康運：☆思うように仕事がはかどらない日。ぼんやりとしたまま気付いたら時間が経っていることがあるでしょう。また、自分が何をすればよいのか不安な気持ちに襲われることもありそうです。今日は早めに帰宅をして、家でゆっくりと過ごしましょう。
ラッキーアイテム：デオドラント
ラッキーカラー：ライラック
<11位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、嬉しいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイデアも思いつくでしょう。
恋愛運：☆☆恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。
金運：☆☆☆平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。
仕事運：☆☆☆☆人から言われたことに想像以上に影響を受け、真に受ける運気です。ネガティブなことを言われると、自信を失い仕事のペースがガタ落ちする可能性も。嬉しいことを言ってくれる人、前向きな人と関わると、順調に仕事が進むでしょう。
健康運：☆☆続けていたダイエットやシェイプアップが停滞気味になり、気分が滅入ってしまいそうです。また、せっかく続けていたことが虚しく感じてしまうこともあるでしょう。ヤケ食いをする可能性があるので注意しましょう。
ラッキーアイテム：ヘッドホン
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事や周りの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運：☆☆☆どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運：☆なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
仕事運：☆☆☆☆｢これはこうするのがベスト｣と、強く主張したくなる日。きっと、その考えは正しいでしょう。ただ、まずは正しさよりも人間関係を優先するとよさそう。穏やかに話せば、伝えたいことをしっかりと理解してもらえます。
健康運：☆☆☆毎日続けていたトレーニングや健康法をワンランクアップさせると吉。例えばワンラック上に器具を購入したり、健康補助食品を購入したりと買い物に出かけると掘り出し物と巡り合えそうな1日です。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
今日は2025年8月10日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。
金運：☆☆☆☆☆今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。
仕事運：☆☆☆☆☆｢信じていいのかな…｣｢慎重にいったほうがいい｣などと思ったときも、｢きっと大丈夫！｣とポジティブな方向に考えてOK！それができると、想像以上に仕事がうまくいったり、これまで以上に実力を認められたりする運気です！
健康運：☆生活を見直すことで健康運が大きくアップします。特に食生活を見つめなおすと良いでしょう。普段ダメだとわかっているのにしてしまうことを改善することで、きちんとしたリズムで毎日を過ごせるでしょう。
ラッキーアイテム：手帳
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆☆周りの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、優しい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。
金運：☆☆☆☆買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。
仕事運：☆☆☆話し合いなどで、仕切り役を求められるかも。リーダーとして抜擢される可能性も。いずれにしても、上に立って活躍できる仕事運です！自分のことはさておき、関わる人たちの立場や気持ちを考えることが、活躍をより大きくするポイント。
健康運：☆☆☆☆今日は自己流ダイエットなどの冒険は厳禁。調子がよいのでついつい「もっとできるだろう」「こうしたら良いだろう」と思ってしまうでしょう。過激なダイエットになり、体調を崩す元になるので注意しましょう。
ラッキーアイテム：トラベラーズノート
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
恋愛運：☆☆☆あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
金運：☆☆☆☆☆手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
仕事運：☆☆☆何をどんな言葉で伝えるのが一番効果的なのか。誰がどんな状況に置かれているのか。そういうことを細やかに考えてから、｢この方法でいく｣と堂々と振る舞うといい日！あなたの実力がキラリと光り、すばらしい発展を感じられそうです。
健康運：☆☆☆☆気力が充実する1日。今日は計画的に仕事や家事をしてはいかがでしょうか？普段できない大変なことも、自分のペースでこなすことができそうです。また、体調が良ければ運動を始めてみるといいでしょう。今日から始めれば長続きします。
ラッキーアイテム：カトラリー
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。
恋愛運：☆☆☆☆☆相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！
金運：☆☆☆☆☆今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。
仕事運：☆☆☆☆☆どんな状況なのか、何を優先するべきなのか、瞬時に鋭く判断できる仕事運です。感じたことや提案したいこと、指示などはストレートに言ってOK。遠回しよりも好印象です。言葉に笑顔を添えるのが、運気を最大限に生かすコツ！
健康運：☆ダイエットに成功した人と知り合うなど、不思議な体験がありそう。しかし、今日のあなたの体調は万全ではありません。同じダイエットをすぐに始めることは体が追いつかず、挫折をしてしまいそうです。無理せずマイペースで始めましょう。
ラッキーアイテム：スマホグッズ
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。
恋愛運：☆☆☆今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。
金運：☆☆☆☆抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。
仕事運：☆☆☆☆どんなピンチが襲ってきても、それをチャンスに変えることができる仕事運の日です。いかなる状況でも、弱気にならないことが何よりも大切。｢こうなったらどうしよう…｣ではなく、｢こうできるはず｣という強気な発想をしてみて。
健康運：☆☆☆☆ダイエットに挑戦するなら今日。普段は諦めてしまうような少しハードルの高いダイエットでも、今日のあなたなら強気で始められます。精神的にも充実していますから、計画的にしっかりダイエットできるでしょう。
ラッキーアイテム：アンティークトイ
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆何気ない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。
金運：☆☆もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。
仕事運：☆｢これは本当だろうか？｣｢何がベストか？｣と引っかかることもありそうな日。そこでとことん考え抜くことで、仕事の能力を一気に高めることができる運気です。結果を出すことにこだわらず、じっくりと丁寧に仕事と向き合ってみて。
健康運：☆☆☆☆☆勢いに任せて通販番組などで健康グッズなどを衝動買いしてしまいそうです。しかし、今日は投資したものは残念ながら無駄に終わってしまいそうです。その溢れるやる気は別の事に回したほうが良いでしょう。
ラッキーアイテム：ブックカバー
ラッキーカラー：レモンイエロー
●
<7位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友達と気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆「察してほしい」「本当に言いたいことに気づいてほしい」と思って恋の相手と接していると、ストレスが溜まりそう。伝えたいことは、ストレートな言葉で言うのが〇。ただし「今日じゃなくてもいいかも」と思うことは後日に。
金運：☆☆☆☆今日購入した物は、後から何度も｢買ってよかったな｣と、感じられそうです。即断即決でお金を使ったほうがいい運気でもありますから、買い物は短時間で済ませるつもりで。｢この時間には切り上げる｣と、タイムリミットを作るのも〇。
仕事運：☆☆☆☆ひとりでは迷ってしまうことも、仲間が一緒にいてくれると自信を持って即決できる運気。さらに、即行動に移すことで、仕事がスムーズに進むでしょう。自分だけで取り組んでいる仕事については、遠慮せずに相談してみると〇。
健康運：☆☆☆今日のあなたは集中力が続かず、よそ見ばかりしてしまいそう。体に疲れが溜まり始めていることが原因です。しかし、集中をすればとてもよく頭が働き、様々なアイデアを思いつくでしょう。今日は自分の好きなことをして1日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：ぬいぐるみ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆今日は直感がとても鋭くなる運気。特に理由はなくても「こうなりそうだな」と感じたら、それを信じて。そして、そうなる前提で行動してください。よくない出来事を食い止めたり、嬉しい出来事を引き寄せたりできそうです。
恋愛運：☆☆☆ふたりのことでも、どちらか一方の個人的なことでもかまいません。未来の計画や希望、目標などについて話してみて。その話題が、関係を大きく進展させる可能性アリ。また、出会いはホッとできる雰囲気の場所で舞い込んできそうです。
金運：☆☆現状を嘆いてジメジメしているよりも、｢もしもお金があったら、こんなことをする！｣と、ワクワクしていたほうがいい日。そのイメージを広げることで、お金とのつながりがグッと強くなる運気です！親しい人と夢を語り合うのも〇。
仕事運：☆☆☆☆☆仲間の気持ちを汲み取ったり代弁したりすると、とても喜んでもらえる仕事運。あなたへの信頼がグンと深まるでしょう。今日は、仕事そのものを早く進めることよりも、人とのコミュニケーションを優先してOKです。
健康運：☆外出は最小限に留めるようにしてください。今日のあなたは体力が落ちており、疲れが溜まりやすくなっています。自宅で過ごすときは、バスタイムを長く取るなどあなたが安らげる時間を長めに取ることで普段の疲れを解消させましょう。
ラッキーアイテム：はがき
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、嬉しい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、誰かの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。
恋愛運：☆☆今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取り合うことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。
金運：☆☆勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいて良い判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。
仕事運：☆｢あまり頼りすぎないでほしいな｣と感じている人に対しては、今日、何かお願いをされたら、ハッキリ断ってOK！明確な態度を示すことで、あなたにとって本当に大切な人間関係をしっかりと守ることができる仕事運の日です。
健康運：☆☆☆スタミナが持たず、急にやる気がなくなってしまうことがありそうです。今日はあまり体を酷使せず、普段以上の激しい運動は避けるようにしてください。頭はスッキリとしているので、旅行の計画など考えるだけで楽しいことをすると良いでしょう。
ラッキーアイテム：アロマオイル
ラッキーカラー：パープル
<10位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆食べるものにも特にこだわらず、何があっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。
恋愛運：☆「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。
金運：☆☆使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。
仕事運：☆☆重要な仕事については、ひとりで集中する時間を作るといい運気。頭が冴えて、ハイスピードで進みそうです。それ以外の仕事は、仲間と一緒に和気あいあいと進めるつもりでいると、1日の充実感がグンと深まるでしょう。
健康運：☆思うように仕事がはかどらない日。ぼんやりとしたまま気付いたら時間が経っていることがあるでしょう。また、自分が何をすればよいのか不安な気持ちに襲われることもありそうです。今日は早めに帰宅をして、家でゆっくりと過ごしましょう。
ラッキーアイテム：デオドラント
ラッキーカラー：ライラック
<11位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、嬉しいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイデアも思いつくでしょう。
恋愛運：☆☆恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。
金運：☆☆☆平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。
仕事運：☆☆☆☆人から言われたことに想像以上に影響を受け、真に受ける運気です。ネガティブなことを言われると、自信を失い仕事のペースがガタ落ちする可能性も。嬉しいことを言ってくれる人、前向きな人と関わると、順調に仕事が進むでしょう。
健康運：☆☆続けていたダイエットやシェイプアップが停滞気味になり、気分が滅入ってしまいそうです。また、せっかく続けていたことが虚しく感じてしまうこともあるでしょう。ヤケ食いをする可能性があるので注意しましょう。
ラッキーアイテム：ヘッドホン
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事や周りの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運：☆☆☆どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運：☆なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
仕事運：☆☆☆☆｢これはこうするのがベスト｣と、強く主張したくなる日。きっと、その考えは正しいでしょう。ただ、まずは正しさよりも人間関係を優先するとよさそう。穏やかに話せば、伝えたいことをしっかりと理解してもらえます。
健康運：☆☆☆毎日続けていたトレーニングや健康法をワンランクアップさせると吉。例えばワンラック上に器具を購入したり、健康補助食品を購入したりと買い物に出かけると掘り出し物と巡り合えそうな1日です。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子