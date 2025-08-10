英シャーガーカップ 坂井、岩田望所属の「アジア選抜」が優勝
世界から選出されたトップジョッキー12人が覇を競う国際騎手チーム対抗戦「シャーガーカップ」が9日（日本時間同日夜）、英ロンドン近郊のアスコット競馬場で開幕した。日本からは坂井瑠星（28）、岩田望来（25）が、「アジア選抜」のメンバーとして共に初出場。「英愛選抜」「世界選抜」「欧州選抜」の3チームと全6レースのポイント制で優勝を争う。坂井は第1戦と3〜6戦、岩田望は第2〜6戦に騎乗する。
最終第6戦の「マイル」（1590メートル）は、岩田望騎乗のセルリアンベイが2着に食い込んでポイントを加算。キャプテンのナレドゥが第2戦、坂井が第4戦を制する活躍で「世界選抜」がトータル68ポイントを獲得し見事に優勝を果たした。
最多ポイントを獲得した騎手に贈られるシルバーサドル賞は32ポイントのヒュー・ボウマン（世界選抜＝オーストラリア）が2度目の獲得。坂井は1勝、2着1回と活躍も、トータル25ポイントで惜しくも個人3位に終わった。
日本人騎手の成績
坂井＝第1戦2着
第2戦騎乗せず
第3戦10着
第4戦1着
第5戦8着
第6戦9着
岩田望＝第1戦騎乗せず
第2戦4着
第3戦6着
第4戦8着
第5戦4着
第6戦2着