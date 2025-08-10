それドコの！？→【しまむら】なんです！ パトで狙いたい♡「おしゃれバッグ」

そろそろ新しいバッグが欲しいけど、どこで買おう？ 悩んでいる人は、今すぐ【しまむら】にレッツゴー！ 今回は、しまむらラバーたちがリアルに愛用する「おしゃれバッグ」をご紹介。プラスワンでコーデが夏っぽくなるPVCバッグやジュートバッグ、高見え期待大のレザー調素材、上品さとナチュラル感を兼備した異素材バッグが登場。「それドコの？」と聞かれそうな可愛いアイテムが目白押しなので、ぜひお見逃しなく。

夏らしい涼感が出せるPVCバッグ

【しまむら】「rumi * PVCSD」\1,419（税込）

コーデがマンネリ化して代わり映えしない……。そんな人におすすめなのが、1点投入で夏っぽくなるPVCバッグ。@marino12131さんも「透けすぎなくて使いやすい」とお気に入りのよう。水に強い素材なので、普段使いはもちろんプールやアクティブシーンにもおすすめ。さりげなく存在感を発揮するネオンカラーのタグも、おしゃれ映えをサポートします。

大人可愛いジュートバッグいくらに見える？

【しまむら】「CサイドジュートS」\330（税込）

昨年もSNSを賑わせたしまむらジュートバッグ。今季も期待以上に可愛いデザインが登場しています。ジュート × キャンバスの異素材MIXデザイン、洗練感のあるロゴプリントが魅力。@naco_roomsさんも「しっかりしててマチもたっぷりあるので使い勝手も◎」とお気に入りの様子。しかもお値段も破格です。「サイズやロゴバリエーションも豊富」とのことで、複数買いするのもアリかも。

カジュアルからクリーンまで使えるレザー調バッグ

【しまむら】「MU * ヨコナガ2WAY」\990（税込）

@aiaimama.v.v.vさんが「高見えすぎてガチでびっくり」とレコメンドするミニバッグ。シボ加工された上品なレザー調素材、丸みのある横長フォルムで大人っぽく持てるアイテムです。シルバーにはシルバーカラーの金具、ブラックにはゴールドカラーの金具と、アンダー1,000円とは思えないほどの作り込みもポイント。ガバッと開く間口や内側の3ポケットなど、使い勝手の良さも期待大。「もう売り切れている店舗が多いかも」ということなので、見つけたら即ゲット推奨です！

ナチュラル感と大人っぽさが共存した異素材バッグ

【しまむら】「タッセルトートバッグ」\2,970（税込）

@yoahiru.wさんプロデュースのトートバッグ。夏気分を高めるナチュラルな素材と、スタイリッシュなレザー調素材の大胆なテイストミックスが目を引く一品。存在感のあるタッセルチャームも高見えに貢献。「容量もありショルダーベルトセットなので使い勝手も抜群」なんだそう。デイリーからリゾートシーン、夏の浴衣スタイルなど、これからの時期に活躍することうけあいです！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@naco_rooms様、@aiaimama.v.v.v様、@yoahiru.w様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子