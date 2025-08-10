¥¬¥Á¥ã¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óVol.2 -¤µ¤¯¤é²È-¡×8·îÃæ½ÜÈ¯Çä¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤è¤ê¤µ¤¯¤é²È¤Î¿Í¡¹¤¬Î©ÂÎ²½
¡Ú¸ª¥º¥óFig.¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óVol.2 -¤µ¤¯¤é²È-¡Û 8·îÃæ½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡Ú¸ª¥º¥óFig.¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óVol.2 -¤µ¤¯¤é²È-¡Û
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¸ª¥º¥óFig.¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óVol.2 -¤µ¤¯¤é²È-¡×¤ò8·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¸ª¤Ë¡È¥º¥ó¡É¤È¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¡Ö¸ª¥º¥óFig.¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤Þ¤ë»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é ¤â¤â¤³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤¯¤é²È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤µ¤¤³¡Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤Ò¤í¤·¡Ë¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é Í§Â¢¡Ë¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤¹¤ß¤ì¡Ë¤ÎÁ´5¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë»Ò¡Ê¤µ¤¯¤é ¤â¤â¤³¡Ë
¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤µ¤¤³¡Ë
¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤Ò¤í¤·¡Ë
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é Í§Â¢¡Ë
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê¤µ¤¯¤é ¤¹¤ß¤ì¡Ë
¡Ú¸ª¥º¥óFig.¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óVol.2 -¤µ¤¯¤é²È-¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó53mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC
(C)¤µ¤¯¤é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó