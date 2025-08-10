「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス２回戦が行われ、昨夏のパリ五輪代表の張本美和（木下アカデミー）が、同五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）との日本人対決に２−３で敗れ、敗退となった。

早田がゲームを先取すれば、すぐに張本美が取り返す。エースとホープの戦いは大接戦が続いた。もつれ込んだ最終ゲーム。張本美が意地を見せ、４−２とリードした。ただ、ここで早田が負傷していた左腕の治療を受けるためメディカルタイムアウト。大会ドクターではなく、岡雄介コーチがマッサージを施し、約５分の中断の末に再開した。張本美はつかみかけていた流れを完全に失った。圧倒されて７−１１で敗れた。

試合後の取材エリアでは、「あのメディカルタイムアウトにはすごくすごく疑問がある」と大号泣。「メディカルタイムアウトは私にも相手にも権利があるので、そこには意見はない」と早田との勝負に関する意見ではないことを強調した上で、メディカルタイムアウトについての大会ルールと、その対応に行き場のない疑問と怒りを語った。

「最初は大会の方が治療していて、そこまでは何も言うことがなかったけど、途中から自分のコーチでもある方（岡コーチ）が治療した。大会の治療する方がいた中で、自分のコーチが治療したことはすごくすごく疑問。アドバイスもできるかもしれない。自分だってタイムアウトを取って『この人が医者です』と言えば自分のコーチでもあるお父さんにきてもらえたのかと（思う）」

話すたびに涙はどんどんあふれ出した。「審判長がいた中で私に説明がなくて、『どうして？』と聞いたけど、ちゃんとした答えがなかった。相手がベンチに戻ったので自分も戻るか、という感じだった」。審判の対応もずさん。勝負以外のところで、流れが変わってしまった。惑わされないと、必死に気持ちを強く保っても難しかった。ただ最後は「影響を受けて自分の負けは負けなのは変わりない。新しい経験ができた。いろんな視点から（今後の成長に）つなげていきたい」と涙を拭いた。