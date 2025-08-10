ステージに「Overture」が流れ出すと、夜の会場に揺れる無数のペンライトが色鮮やかに煌めく。メンバーが姿を現すと、待ちわびた観客の歓声が一斉に広がり、1曲目「ぱじゃまぱーてぃー！」がスタート。軽やかなリズムと遊び心たっぷりの振り付けで、序盤から空気を明るく染め上げるSWEET STEADY。観客のクラップがビートと重なり、ステージとの一体感が早くも生まれていた。

続く「Call me, Tell me」は、にぎやかな4つ打ちビートと爽やかなメロディが夜空に響く。柔らかな歌声とキュートな振り付けに観客も声を上げて応え、曲が進むほどに熱が帯びていく。3曲目「おねがいペンタス」では、弾むようなポップサウンドに合わせてメンバーが軽やかに跳ね、観客もその動きに呼応してジャンプ。夜風に乗って笑顔が広がり、会場全体がリズムの波に包まれた。

MCでは「SWEET STEADYはLuckyFes初出演でHILLS STAGEのトリ！ みんなでラッキーできますか？」と呼びかけ、大きな歓声を受けて始まったのは「なんてねっ！」。イントロから会場全体でシンガロングが起こり、明るくキャッチーなメロディと揃った振り付けが、ステージと客席の距離をぐっと縮める。

「ハートの魔法」は、アップテンポなポップナンバー。メンバーは激しくフォーメーションを変えながらも、笑顔を絶やさず、夜空の下で熱量を高めていく。サビでは観客を「ハイ！ ハイ！」と力強く煽り、揺れるペンライトの光が音楽に合わせて踊った。

「新世界クレッシェンド」では、タイトルコールに大歓声が重なる。エモーショナルなメロディを、表情豊かな歌声で丁寧に紡ぐメンバー。完全に陽が落ちた会場を、多彩なペンライトとステージ照明がカラフルに染め、夜のフェスならではの幻想的な光景が広がった。

ラストは「始まりの合図」。未来への希望を感じさせる歌詞と力強くも透明感のあるサウンドが、夜風と観客の手拍子に包まれて響き渡る。サビではオーディエンスが自然に手を振り、ステージと1つになった瞬間、会場全体が柔らかな一体感に包まれた。終盤の盛り上がりとともに、とびきり可憐なパフォーマンスを届けるメンバーの姿が、この夜を締めくくる鮮やかな景色となった。

楽曲ごとに異なる色を見せながら、ポップで可愛らしいだけではなく、芯の通ったステージングを披露したSWEET STEADY。軽快さと温もり、そして夜の野外ステージに映えるカラフルさを詰め込んだパフォーマンスは、真夏のフェスの夜を鮮やかに彩った。

取材・文◎中禅寺 礼

写真◎虬車寿一

セットリスト

1.ぱじゃまぱーてぃー！

2.Call me, Tell me

3.おねがいペンタス

4.なんてねっ！

5.ハートの魔法

6.新世界クレッシェンド

7.始まりの合図

