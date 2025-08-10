WING STAGE初日のトリを務めたのは、スキマスイッチだ。様々なフェスに出演するスキマスイッチだが、＜LuckyFes＞への出演は意外にも初。大橋卓弥（Vo,G）と常田真太郎（Pf,Cho）は、おなじみのサポートミュージシャン＝村石雅行（Dr）、種子田健（Ba）、石成正人（G）、浦清英（Key）、松本智也（Per）とともに登場し、挨拶代わりにまずは一発、豊潤なバンドサウンドを響かせた。

1曲目は「ガラナ」。大橋がアコギを弾きながらスローテンポで歌い始めるライブバージョンだ。大橋は「炎天下〜♪」というロングトーンのあとに空を見て、「もう日暮れてるでしょ？」と呟く。さらに大橋が「僕のテンションは」という歌詞のあとに「お客さんのテンションは、急上昇ウォウウォ――イェー――♪」と歌ったため、観客が「フゥ―！」と歓声を上げて応じる。そう、スキマスイッチのライブといえば、大胆なアレンジや、それを可能にさせる卓越した演奏力が一つの見どころ。バンドメンバーがリズムを細かく刻み、大橋がスキャットしまくるアウトロも原曲とは異なるテイストであり、ギターソロや加速を経て、ドラムの連打とともに楽曲は締め括られた。圧巻のミュージシャンシップ。そしてステージへ送られる拍手喝采。様々なジャンルの音楽を好むフレンズ（※LuckyFes来場者の総称）とスキマスイッチが、 “音楽”を共通言語に心を通わせた瞬間だった。

鍵盤のリフに誘われて手拍子の花が咲いた「逆転トリガー」を経てMC。大橋と常田は、初めて＜LuckyFes＞に呼んでもらえたこと、WING STAGEトリを任せてもらえたことに対する喜びを語りながら、丸一日楽しんだフレンズを労い、「最後まで残っていただいて非常に嬉しく思ってます。そんな感謝の気持ちを込めて、最後までお届けしたいと思ってます。よろしくお願いします」と伝えた。そして3曲目の「奏（かなで）」へ。常田がイントロのフレーズを奏でると、「おおお……」という感嘆の声がフィールドに広がった。J-POPを代表する名バラードの美しい響きが、暑い中、思いっきり遊びまわったフレンズの心を癒していく。

「ここからは後半戦です」というアナウンスのあとに披露された「ゴールデンタイムラバー」は、残響の効いた幻想的な音像が夜の野外にぴったりだ。同時に歌や演奏自体は力強く、まるで青い炎のよう。楽曲のテーマやカラーが、キャリアを重ねた今の彼らならではの方法で表現されているように感じた。

そして大橋の「よっしゃ、まだまだいくよ！ 元気残ってるかい！ LuckyFes！」という言葉をきっかけに、ライブの終盤に差し掛かる。手拍子をしたりタオルを宙に投げたりしながらみんなで楽しんだ「Ah Yeah!!」を経て、ラストはあの曲。「知ってる人は一緒に歌ってください！ Are you ready!?」と「全力少年」が届けられた。流星のような常田のグリッサンドをきっかけに躍動するバンドサウンド。サビに入ると、フィールドにシンガロングが広がり、大橋はフレンズに「ありがとう！」と伝えた。コール＆レスポンスを交わしたアウトロまで、振り返れば、音楽で遊び尽くしたライブだった。スキマスイッチと過ごしたこの夏の思い出は、フレンズにとってかけがえのないものになっただろう。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU

セットリスト

1.ガラナ

2.逆転トリガー

3.奏（かなで）

4.ゴールデンタイムラバー

5.Ah Yeah!!

6.全力少年

