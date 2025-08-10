阪神の近本光司外野手と広島の球団公式マスコット・スラィリーの意外な関係が明らかになった。１０日、近本はスラィリーの３０周年記念ということでインスタグラムのストーリーズに「スラィリー３０周年 ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ」と祝福のメッセージを投稿した。

４日前にスラィリーの公式インスタグラムで公開された動画では「スライリーの面白いパフォーマンス期待しています。また僕にちょっかいかけにきてください」と語り、手を振りながら祝福していた。

スラィリーは昨年、マツダスタジアムで試合開始直前にネクストサークルでお腹からビジター用の近本ユニを取り出しサインをおねだりした。自ら大きなお腹の上に置くと、近本も「ここでいいの？」と質問。するとスラィリーは２度、大きくうなずき、近本はスラスラとマジックでユニホームにサインをしたためた。

その後、スラィリーは２度、深々とお辞儀。嬉しそうに一塁ベンチへと引き揚げる最中、バックネット前でガッツポーズを繰り出した。目撃したファンも「ネクストにいる選手にサインもらうマスコット初めて見た」「近本からサインもらうスラィリー笑」「スラィリーって近本選手のファン？キャピキャピしとる」と注目を集めていた。