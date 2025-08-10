【DR.】 2026年6月 発売予定 価格：25,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「DR.」。こちらは、イラストレーターのneco氏が描いたオリジナルイラストシリーズ「Flower Imitation」より「DR.」を立体化したものだ。

全体的に近未来風のデザインになっているこちらの「DR.」。一般的な美少女フィギュアとはひと味違った趣があり、不思議な魅力が漂っている。neco氏の作品のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約250mmだ

彼女が身につけている装備は医療関係者のようなものとなっており、キャラクターの名前自体もそちらから付けられたものと思われる。全体的にホワイトと淡いブルーが絶妙に絡み合うようなスーツに身を包んでいて、清潔感のあるスタイルだ。

太ももあたりまで伸びた金髪の長い髪は、任務中に邪魔にならないようにするためか、後ろでまとめられている。口元には感染を防ぐためのマスクが取り付けられていて、こちらはクリアパーツが採用されており、若干透けて見える仕様になっている。

金髪に白い素肌と全体的に清潔感あふれる見た目だ

マスク部分は少し透けて見える

前髪が垂れているところがカッコイイ

彼女が身につけている衣装は、なかなかユニークな作りになっているところが多い。体のラインがわかるほどピッチリとしたスーツには、頭を覆い隠すためのものだろうか、フードが付けられている。手袋やリボン部分などは青くなっているほか、ちょっとしたマークやカバンの紐の部分は黄色があしらわれており、それぞれの色合いも美しく見える。

衣装の一部も透明になっており、未来感のあるスタイルだ

所々に黄色や青色が散りばめられている

リボンやタグなどのデザインもクールだ

肩からはジュラルミンのような、ハードな衝撃にも耐えそうなケースをぶら下げている。太ももあたりにも、すぐに取り出し可能なアイテムを装着しているなど、「ここは一体どうなっているのだろうか？」と、いろいろな想像が膨らんでくる。

太ももにも小物が取り出しやすいようにホルダーが付けられている

鈍く銀色に輝くケースがぶら下げられている

足のポーズもキュートだ

こちらの「DR.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。予約の締め切りは9月3日までとなっており、まだ少しだけ時間の余裕がある。これから購入を考えている人は、近くに行ったついでにお店にも足を運んで実物を自分の目でチェックしてみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)neco