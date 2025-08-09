◆第107回全国高校野球選手権・1回戦 市船橋2―6明豊（9日、甲子園）

甲子園の夜空に響き渡るぐらい大きな声で校歌を歌った。過去2年は初戦敗退に終わった明豊（大分）が、3年ぶりに夏の勝ち名乗りを上げた。

171センチ、67キロのサウスポー寺本悠真（3年）が甲子園のマウンドで躍動した。甲子園のマウンドに立つのは昨春、昨夏に続き3度目。「甲子園の経験があるから託した」と川崎絢平監督が起用したエースが、通算8イニングで1失点と好投しチームを引っ張った。5回まではわずか1安打。直球とチェンジアップなどで緩急を使いながら打たせて取る投球で相手打線を沈黙させた。「打たせて取る自分の持ち味が出せた。自分の中では結構高い点をつけられると思います」と自己採点する。「ストライク先行でいい投球をしてくれた。今日の勝利は寺本の好投があったから」と川崎監督は期待に応えてくれたエースをたたえた。

昨春は敦賀気比（福井）戦で先発し6回⅔を投げ無失点。昨夏は救援登板で⅓回を投げ無失点だった。その経験もあり、球場全体を巻き込むような大音量の相手の応援にも心は乱れなかった。8回は一度マウンドを降りて一塁の守備につき、最終回に再登板。守備の乱れと死球で1死一、二塁のピンチとなっても冷静に2者を抑え念願の勝利をつかんだ。

ポーカーフェースで投げ続ける試合中と同じで感情を爆発させることはなく「心の中ではうれしかったけど表には出なかった」と淡々と振り返る。「表情を変えないのが寺本のいいところでもある。いくらこちらが感情を込めて情熱的に話をしても、表情一つ変えずに『ハイ』のひと言で終わってしまうんです」と川崎監督が苦笑するほどだ。

憧れはメジャーリーグで活躍する左腕の今永昇太（カブス）。「伸びのある直球を投げるところを参考にしています」。2回戦は佐賀北との九州対決。好投手稲富理人（3年）との投げ合いでもちろん、勝利を譲るつもりはない。

（前田泰子）