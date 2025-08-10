海南省三亜市の三亜国際免税城。（５月２９日、ドローンから、北京＝新華社記者／楊冠宇）

【新華社北京8月9日】中国国家発展改革委員会（発改委）区域協調発展司の蔡平（さい・へい）副司長は、新華社が8日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」に出演し、海南自由貿易港の建設について、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」は「三つの変化」をもたらすと同時に「三つの不変」を体現したものになると指摘した。

８日、中国経済円卓会議で発言する発改委区域協調発展司の蔡平副司長。（北京＝新華社記者／陳曄華）

蔡氏は「封関」による変化として次の三つを示した。

▽企業の発展のスペースがさらに拡大する。「ゼロ関税」の対象品目が大幅に増え、企業の輸入コストが下がり、貨物の輸出入管理も一層緩和されることで、グローバルな産業チェーン・サプライチェーンへの融合がよりスムーズに進む。

▽人々の仕事や生活がより便利で多様になる。個人消費者がより多くの免税品を購入できるようになり、国際的な交流や協力に参加する機会も増える。

▽政府の管理サービスがより的確で効率的になる。海南島と海外との「一線」管理は大幅に簡素化され、中国本土との「二線」管理にはスマート技術を活用した精密な政策を導入することで、全体の管理効率が大きく高まる。

８日、中国経済円卓会議で意見を交わすゲスト。（北京＝新華社記者／陳曄華）

蔡氏はまた「封関」後も変わらないこととして次の三つを挙げた。

▽対外開放の方針は変わらない。「封関」は島を封鎖するのではなく、一層の開放に向けて前進することを意味する。高度な開放体制、優れたビジネス環境、強い波及効果を備えた新たな開放拠点の建設を目指す。

▽中国本土との円滑な往来は変わらない。人員の出入管理は現行規定に従い、追加の手続きは不要。監督管理が必要な貨物にも各種の利便化措置を講じる。

▽安全のボトムライン（譲れない一線）を守る姿勢は変わらない。「封関」政策の推進に当たっては、重大リスクの防止を着実に図り、海南自由貿易港の建設が正しい方向へ健全に発展することを確保する。