【新華社北京8月9日】中国商務部自貿区港建設協調司の蔣子軍（しょう・しぐん）副司長は、新華社が8日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」に出演し、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」は、海南自由貿易港建設の新たな出発点になると表明した。

８日、中国経済円卓会議で発言する商務部自貿区港建設協調司の蔣子軍副司長。（北京＝新華社記者／陳曄華）

蔣氏は、新時代の中国の対外開放をけん引する重要な玄関口を目指す海南自由貿易港の目標実現を支援し、高水準な対外開放を推進するための取り組みとして、次の三つを挙げた。

▽制度型開放の水準を高める

海南自由貿易港が国際的な高水準の経済・貿易ルールに積極的に適合し、先行的な措置を実施することを支援する。貿易・投資の自由化や円滑化、市場開放の拡大、公正な市場競争などに焦点を当て、制度革新をさらに促進し、一流のビジネス環境を構築する。

▽多様な開放型プラットフォームの相乗効果を発揮させる

海南自由貿易港の建設を支援すると同時に、商務部は、各種開放型プラットフォームの強化を引き続き支援する。海南島全域での自由貿易試験区や越境電子商取引（EC）総合試験区の実施、サービス業開放拡大総合試験拠点の推進、中国国際消費品博覧会の開催などを通じ、政策・制度の効果を十分に発揮させ、より多くの改革開放の成果を生み出す。

８日、中国経済円卓会議で意見を交わすゲスト。（北京＝新華社記者／陳曄華）

▽発展の新たな原動力を育成する

海南省の恵まれた資源と地理的優位性を生かし、観光業、現代サービス業、ハイテク産業、熱帯の特色ある高効率農業などの重点産業を中心に、的を絞った政策措置をさらに打ち出す。サプライチェーンの補強や延伸を支援し、モノ・サービス・デジタル各分野の貿易の革新的発展を促進する。新たな業態やビジネスモデルの育成を急ぎ、産業集積を加速させ、現代的な産業体系の構築を後押しする。