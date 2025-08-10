【BS12 トゥエルビ：映画「ジャングル大帝 劇場版（1966）」デジタルリマスター版】 8月10日19時～ 放送

BS12 トゥエルビにて、映画「ジャングル大帝 劇場版（1966）」デジタルリマスター版が本日8月10日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送される。

本作は、テレビシリーズ「ジャングル大帝」の第1話「行けパンジャの子」、第41話「さすらいの死神」の2エピソードを中心とし、間に第2、4、6、8、10、13、14、20、34、35話の一部のシーンを織り交ぜる形で再構成した劇場用映画。ヴェネチア国際映画祭サンマルコ銀獅子賞を受賞した「ジャングル大帝」初の劇場用作品で、今年、アニメ60周年を記念して1週間限定で上映されたデジタルリマスター版がテレビ初放送となる。

テレビ版では輸出作品としての制約から、各話完結の物語展開が重視されていた本作を、1本の流れを持った骨太なドラマへとまとめることに成功している。全編に散りばめられたミュージカルシーンも大きな見せ場。音声はすべて新アフレコだが、第41話のみ、テレビ放映と時期が近接していた関係から、映画用の録音が先に行なわれ、それを編集してテレビに流用するという変則的な措置がとられた。

「ジャングル大帝 劇場版（1966）」デジタルリマスター版

8月10日19時～放送

【ストーリー】

ジャングルを治めていた白獅子の王パンジャが、ハンターの罠にかかって命を落とした。捕獲された妻エライザは、輸送途中の船上で一子レオを出産する。父の遺志を継ぐため、生後間もないレオは海に飛び込み、泳いでアフリカへと渡った。パンジャ二世の帰還を動物たちは歓迎するが、仲間同士の喰い合いを好まない優しいレオは、昔気質のサムソンたちとの間に溝を作ってしまう。しかし、長老マンディの協力により、ついにジャングルに畑とレストランが完成。レオの強い勇気と理想は次第に認められ、実を結んでいった。そんな折、レオたちの前に“死神”と呼ばれるサミー、ジュニア、ディブが現れた。凶暴な3匹はレオを倒し、食物を搾取する。ジャングルの平和のため、不屈の闘志を見せるレオ。その姿に、マンディはパンジャの面影を見た。 －『虫プロ手筭治虫長編三部作』よりストーリーを転載－

【出演者】

役名：キャスト（声）

レオ：太田淑子

ライヤ：松尾佳子

トミー：明石一

マンディ：勝田久

ココ：田村錦人

パンジャ：緑川稔

（敬称略）

【スタッフ】

原作：手筭治虫

脚本：辻真先

監督：山本暎一

（敬称略）

(C)手筭プロダクション